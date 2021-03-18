Рожкову підозрюють в державній зраді через справу Приватбанку, — Kyiv Post

Ініціювати справу проти першої заступниці голови НБУ, за даними видання, міг чинний глава національного регулятора або хтось із Офісу президента.

Офіс генпрокурора нібито ініціював розслідування проти першої заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової, а також деяких інших співробітників НБУ. Про це пише KyivPost.

Співробітники видання нібито побачили документ з Офісу генпрокурора, в якому фігурує Рожкова з розслідування справи про націоналізацію "Приватбанку" в 2016 році. Причиною можливого розслідування називають співпрацю НБУ з компанією "Kroll" і низкою консалтингових та юридичних фірм. Саме їх Нацбанк наймав для розслідувань проти Коломойського та Боголюбова, які виводили кошти з банку.

За даними видання, розслідування могли ініціювати або з Офісу президента, або нинішній глава НБУ Кирило Шевченко.

Власне Катерина Рожкова в коментарі виданню заявила, що їй нічого не відомо про наявність проваджень проти неї. Але в нападках на НБУ за співпрацю з іноземними компаніями вона не бачить нічого нового.

НБУ наймав іноземні компанії для розкриття повної картини в положенні справ у "Приватбанку". Суму збитків державі оцінюють в 5,5 млрд доларів.

Нагадаємо, 10 березня Катерина Рожкова заявляла, що її інтерв'ю для видання "НВ" намагалися заборонити в НБУ.

2 жовтня 2021 року відбулося засідання Ради Нацбанку України, на якому оголосили догану та висловили недовіру першій заступниці глави Нацбанку Катерині Рожковій і заступнику глави Нацбанку Дмитру Сологубу. Офіційною причиною такого рішення назвали "порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для співробітників НБУ та порушення вимог КЗпП України".

Пізніше Рожкова та Сологуб заявили, що догани їм оголосили через те, що вони дали коментарі ЗМІ.