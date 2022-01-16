Запасы угля в Украине превысили показатель прошлого года

Импорт угля и электроэнергии дал такие позитивные показатели, говорит чиновник.

В пятницу, 14 января, запасы угля в Украине на складах ТЭС и ТЭЦ впервые в этом ОЗП превысили запасы угля на такую ​​же дату прошлого года. Об этом пишет глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в своем Facebook.

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По состоянию на 14.01.2022 на складах находилось 734,1 тыс. тонн угля. Год назад запасы составляли 711,1 тыс. тонн.

С начала этой зимы запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ увеличились на 51% или на 248 тыс. тонн.

"Одними из главных факторов такой динамики стал импорт угля, в частности морским направлением: на 14 января компания ДТЭК приняла 7 судов, а компания Центрэнерго 4 судна с энергетическим углем. А также импорт электроэнергии и более высокий уровень генерации Энергоатомом, что позволяло экономить уголь", — написал Герус.

По состоянию на 14 января в работе находилось 14 из 15 блоков АЭС, несших нагрузку 12 045 МВт. Год назад в работе было 9 из 15 блоков АЭС, которые несли нагрузку 9 650 МВт.

Напомним, судя по официальной статистике Министерства энергетики, Украина накапливает на складах украинских ТЭС уголь даже при ухудшении погодных условий и ночных морозов.

Еще сообщалось, что развитие новых технологий и заинтересованность Европы в чистом топливе подталкивают Украину к производству зеленого водорода.