Запаси вугілля в Україні перевищили показник минулого року

Імпорт вугілля та електроенергії дав такі позитивні показники, каже чиновник.

У п'ятницю, 14 січня, запаси вугілля в Україні на складах ТЕС та ТЕЦ уперше в цьому ОЗП перевищили запаси вугілля на таку вже дату минулого року. Про це пише голова комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус у своєму Facebook.

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Станом на 14.01.2022 на складах було 734,1 тис. тонн вугілля. Рік тому запаси складали 711,1 тис. тонн.

З початку цієї зими запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ збільшились на 51% або на 248 тис. тонн.

"Однією з головних факторів такої динаміки став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком: на 14 січня компанія ДТЕК прийняла 7 суден, а компанія Центренерго 4 судна з енергетичним вугіллям. А також імпорт електроенергії та вищий рівень генерації Енергоатомом, що дозволяло економити вугілля", — написав Герус.

Станом на 14 січня у роботі перебувало 14 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 12 045 МВт. Рік тому у роботі було 9 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 9 650 МВт.

Нагадаємо, судячи з офіційної статистики Міністерства енергетики, Україна накопичує на складах українських ТЕС вугілля навіть за погіршення погодних умов та нічних морозів.

Ще повідомлялося, що розвиток нових технологій та зацікавленість Європи у чистому паливі підштовхують Україну до виробництва зеленого водню.