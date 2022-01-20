"Повышение учетной ставки до 10% – своевременное решение, что должно сдержать инфляцию", — эксперты о решении НБУ

Подобное решение НБУ, рассказали эксперты в комментарии Фокусу, должно сдержать инфляцию в среднесрочном периоде. При этом рынку дали сигнал, что регулятор готов к решительным действиям.

В среднесрочном периоде решение правления НБУ о повышении учетной ставки до 10% способно оказать сдерживающее влияние на инфляцию. Такое мнение Фокусу озвучил ассоциированный эксперт "CASE Украина" Евгений Дубогрыз, комментируя сегодняшнее решение НБУ о повышении учетной ставки с 21 января на 1 п.п. до 10% годовых.

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"Повышение учетной ставки логично, инфляционные риски в стране остаются высокими, импортированная инфляция растет дальше, а нам нужно влиять хотя бы на ту часть, на которую можем. Я считал, что нужно повышать до 10%, но рассчитывал, что НБУ будет осторожен и повысит до 9,5%. Но Нацбанк сыграл решительно, молодцы, я считаю, на данном этапе это правильное решение", — отметил Евгений Дубогрыз.

По его мнению, в среднесрочном периоде повышение ставки должно сдерживать инфляцию, и своим решением НБУ дает сигнал рынку, что готов к решительным шагам, чтобы повлиять на инфляционный тренд.

"Реальный эффект от повышения учетной ставки проявится через шесть, а то и через девять месяцев. Повышать дальше ставку пока нет смысла, инфляция по году 10%, и сейчас неясно, как инфляция будет двигаться дальше", — говорит Дубогрыз.

Эксперт также считает, что в марте НБУ может пересмотреть учетную ставку, однако уверенности в очередном повышении ставки пока нет. "Здесь политика Нацбанка будет зависеть от ФРС (решения ФРС об изменении ставки, — ред.). Повышать ставку – это ведь идти к росту стоимости заимствований, которая и так вырастет из-за изменения ставки ФРС. Мне кажется, что в марте НБУ проследит, как рынки отреагируют на нынешнее повышение учетной ставки, а также на то, что именно будет принято ФРС США на мартовском заседании", — говорит Евгений Дубогрыз.

В то же время глава отдела аналитики ИК Adamant Capital Константин Фастовец говорит, что в марте есть вероятность следующего повышения учетной ставки НБУ. Также, по словам эксперта, на нынешнее решение правления НБУ повлияла ситуация с выходом нерезидентов из инвестиций в украинские облигации.

"В марте вполне может быть еще одно повышение. Рынок ожидал повышения, консенсус-прогноз был 9,5%. Но повышение до 10% — вполне оправданное и не вызывает вопросов. Особенно в свете политических рисков, информации о вторжении РФ, что заставляет нерезидентов продавать облигации и выходить на валютный рынок с покупкой валюты, и это давит на курс, а слабая гривна – это еще один инфляционный шок", — рассказал Фокусу Константин Фастовец.

Эксперт также предположил, что повышение учетной ставки до 10% годовых отразится на ставках по кредитам и депозитам. "Эффект от повышения учетной ставки будет, депозитные ставки немного подтянутся (вырастут), но не быстро, и это не эффект "один к одному". Кредитные ставки также обычно растут в связи с повышением учетной ставки Нацбанка", — отметил Фастовец.

Евгений Дубогрыз, впрочем, уверен, что от нынешнего повышения учетной ставки до 10% годовых не стоит ожидать существенного влияния на экономику.

"Особых последствий не вижу. Банки, скорее всего, уже заложили это повышение учетной ставки в условия депозитов и кредитов. В ближайшие два месяца это повышение вряд ли повлияет на экономику. Особенно с учетом, что более трети выдаваемых банками кредитов – это "5-7-9%", где заемщик платит от 0 до 9% годовых", — говорит эксперт.

Напомним, сегодня 20 января во время брифинга глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко озвучил решение о повышении учетной ставки с 9% до 10% годовых. По его словам, реализация значительного количества проинфляционных рисков требует усиления монетарной политики для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%.