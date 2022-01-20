"Підвищення облікової ставки до 10% — своєчасне рішення, що має стримати інфляцію", — експерти про рішення НБУ

Подібне рішення НБУ, розповіли експерти у коментарі Фокусу, має стримати інфляцію у середньостроковому періоді. При цьому ринку дали сигнал, що регулятор готовий до рішучих дій.

У середньостроковому періоді рішення правління НБУ про підвищення облікової ставки до 10% здатне вплинути на інфляцію. Таку думку Фокусу озвучив асоційований експерт "CASE Україна" Євген Дубогриз, коментуючи сьогоднішнє рішення НБУ про підвищення облікової ставки з 21 січня на 1 в.п. до 10% річних.

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"Підвищення облікової ставки логічне, інфляційні ризики в країні залишаються високими, імпортована інфляція зростає далі, а нам потрібно впливати хоча б на ту частину, на яку можемо. Я вважав, що треба підвищувати до 10%, але розраховував, що НБУ буде обережним і підвищить до 9,5%. Але Нацбанк зіграв рішуче, молодці, я вважаю, на даному етапі це правильне рішення", — зазначив Євген Дубогриз.

На його думку, у середньостроковому періоді підвищення ставки має стримувати інфляцію і своїм рішенням НБУ дає сигнал ринку, що готовий до рішучих кроків, щоб вплинути на інфляційний тренд.

"Реальний ефект від підвищення облікової ставки проявиться через шість, а то й через дев'ять місяців. Підвищувати далі ставку поки що немає сенсу, інфляція за роком 10%, і зараз незрозуміло, як інфляція рухатиметься далі", — каже Дубогриз.

Експерт також вважає, що у березні НБУ може переглянути облікову ставку, проте впевненості у черговому підвищенні ставки поки що немає. "Тут політика Нацбанку залежатиме від ФРС (рішення ФРС про зміну ставки, — ред.). Підвищувати ставку — це йти до зростання вартості запозичень, яка і так зросте через зміну ставки ФРС. Мені здається, що в березні НБУ простежить, як ринки відреагують на нинішнє підвищення облікової ставки, а також на те, що саме буде прийнято ФРС США на березневому засіданні", — каже Євген Дубогриз.

Водночас голова відділу аналітики ІК Adamant Capital Костянтин Фастовець каже, що у березні є ймовірність наступного підвищення облікової ставки НБУ. Також, за словами експерта, на поточне рішення правління НБУ вплинула ситуація з виходом нерезидентів з інвестицій в українські облігації.

"У березні цілком може бути ще одне підвищення. Ринок очікував на підвищення, консенсус-прогноз був 9,5%. Але підвищення до 10% — цілком виправдане і не викликає питань. Особливо у світлі політичних ризиків, інформації про вторгнення РФ, що змушує нерезидентів продавати облігації та виходити на валютний ринок із покупкою валюти, і це тисне на курс, а слабка гривня — це ще один інфляційний шок", — розповів Фокусу Костянтин Фастовець.

Експерт також припустив, що підвищення облікової ставки до 10% річних позначиться на ставках за кредитами та депозитами. "Ефект від підвищення облікової ставки буде, депозитні ставки трохи підтягнуть (виростуть), але не швидко, і це не ефект "один до одного". Кредитні ставки також зазвичай зростають через підвищення облікової ставки Нацбанку", — зазначив Фастовець.

Євген Дубогриз, втім, упевнений, що від нинішнього підвищення облікової ставки до 10% річних не варто очікувати на суттєвий вплив на економіку.

"Особливих наслідків не бачу. Банки, швидше за все, вже заклали це підвищення облікової ставки в умови депозитів та кредитів. У найближчі два місяці це підвищення навряд вплине на економіку. Особливо з урахуванням, що понад третина кредитів, що видаються банками, — це "5- 7-9%", де позичальник платить від 0 до 9% річних", — каже експерт.

Нагадаємо, сьогодні 20 січня під час брифінгу голова Національного банку України Кирило Шевченко озвучив рішення щодо підвищення облікової ставки з 9% до 10% річних. За його словами, реалізація значної кількості проінфляційних ризиків потребує посилення монетарної політики для покращення інфляційних очікувань та забезпечення сталого зниження інфляції до 5%.