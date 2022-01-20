Еврокомиссия допустила Украину к сертификации "Северного потока-2" (видео)

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, Европа приветствует стремление Киева к синхронизации с европейской энергетической сетью и отказу от энергосетей Беларуси и РФ.

Украина будет участвовать в сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в Брюсселе 20 января.

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Киев приобщат к сертификации СП-2, когда Еврокомиссия будет рассматривать этот вопрос.

"Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Еврокомиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я благодарен нашим партнерам", — заявил Галущенко.

Также в Брюсселе обсуждался вопрос дефицита газа в Европе и высокие цены на него. Еще подымалась тема опасной монополии "Газпрома" и действия РФ на газовом рынке.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности рассмотреть меры против "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину.

Напомним, в конце прошлого года в США сенатор-республиканец Тед Круз разблокировали вопрос о введении санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

В то время 29 декабря председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во время совещания у российского президента Владимира Путина сообщил, что "Северный поток-2" готов к работе.

Пока сертификация газопровода отложена, поскольку проект СП-2 не доработан в плане европейского законодательства, а Москва принялась исправлять это, занимаясь строительством дочерних компаний.