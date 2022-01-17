Германия пригрозила РФ мерами против "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину (видео)
Сертификацию "Северного потока – 2" приостановили. Глава немецкой дипломатии объяснила это неполной реализацией европейского права.
Германия и ее партнеры примут меры против газопровода "Северный поток – 2", если Россия отважится на военную эскалацию в Украине. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, которую транслировало в Facebook украинское ведомство.
По словам Бербок, в этом проекте есть геополитические нюансы.
"Поэтому мы поддерживаем совместное заявление с США и говорим: если будет дальнейшая эскалация со стороны Российской Федерации, будем с нашими партнерами принимать соответствующие меры", — отметила немецкий чиновник.
Процесс сертификации газопровода в настоящее время приостановлен, продолжила она.
"Что касается "Северного потока – 2", в этом проекте не полностью реализуется европейское право", – подчеркнула немецкий министр.
Бербок констатировала, что Германии стоит быть более независимой от импорта энергоносителей и больше использовать "зеленые фонды", чтобы сохранить энергобезопасность.
Борьба за "Северный поток – 2" в Сенате США
Отметим, что американские сенаторы по-разному относятся к газопроводу "Северный поток – 2". В декабре прошлого года республиканец Тед Круз шантажом добился голосования за введение санкций против "Северного потока-2".
Круз заблокировал одобрение назначений десятка кандидатур в Госдепе и Госказначействе, которые инициировал президент США Джо Байден, и требовал взамен рассмотрения санкций против газопровода.
Однако шантаж республиканца провалился, поскольку 14 января Сенат провалил голосование за ввод санкций против "Северного потока – 2".
За неделю до голосования в Сенате за санкции в Госдепе США признали, что такие меры "подорвут единство США и стран Запада против РФ.
Напомним, что Германия в конце декабря прошлого года заявила о финансовой помощи Украине после запуска "Северного потока – 2". Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отметил, что его государство может выделить Украине 150 млн евро на развитие возобновляемых источников энергии.
Вице-премьер России Алексей Новак отмечал возможность остановки транзита газа через Украину, если это будет выгодно покупателям "Газпрома".