Германия пригрозила РФ мерами против "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину (видео)

Сертификацию "Северного потока – 2" приостановили. Глава немецкой дипломатии объяснила это неполной реализацией европейского права.

Германия и ее партнеры примут меры против газопровода "Северный поток – 2", если Россия отважится на военную эскалацию в Украине. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, которую транслировало в Facebook украинское ведомство.

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По словам Бербок, в этом проекте есть геополитические нюансы.

"Поэтому мы поддерживаем совместное заявление с США и говорим: если будет дальнейшая эскалация со стороны Российской Федерации, будем с нашими партнерами принимать соответствующие меры", — отметила немецкий чиновник.

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Процесс сертификации газопровода в настоящее время приостановлен, продолжила она.

"Что касается "Северного потока – 2", в этом проекте не полностью реализуется европейское право", – подчеркнула немецкий министр.

Бербок констатировала, что Германии стоит быть более независимой от импорта энергоносителей и больше использовать "зеленые фонды", чтобы сохранить энергобезопасность.

Борьба за "Северный поток – 2" в Сенате США

Отметим, что американские сенаторы по-разному относятся к газопроводу "Северный поток – 2". В декабре прошлого года республиканец Тед Круз шантажом добился голосования за введение санкций против "Северного потока-2".

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Круз заблокировал одобрение назначений десятка кандидатур в Госдепе и Госказначействе, которые инициировал президент США Джо Байден, и требовал взамен рассмотрения санкций против газопровода.

Однако шантаж республиканца провалился, поскольку 14 января Сенат провалил голосование за ввод санкций против "Северного потока – 2".

За неделю до голосования в Сенате за санкции в Госдепе США признали, что такие меры "подорвут единство США и стран Запада против РФ.

Напомним, что Германия в конце декабря прошлого года заявила о финансовой помощи Украине после запуска "Северного потока – 2". Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отметил, что его государство может выделить Украине 150 млн евро на развитие возобновляемых источников энергии.

Вице-премьер России Алексей Новак отмечал возможность остановки транзита газа через Украину, если это будет выгодно покупателям "Газпрома".