Німеччина пригрозила РФ заходами проти "Північного потоку-2" у разі вторгнення в Україну (відео)

Сертифікацію "Північного потоку – 2" припинили. Глава німецької дипломатії пояснила це неповною реалізацією європейського права.

Німеччина та її партнери вживуть заходів проти газопроводу "Північний потік – 2", якщо Росія наважиться на військову ескалацію в Україні. Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на пресконференції із головою МЗС України Дмитром Кулебою, яку транслювало у Facebook українське відомство.

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За словами Бербок, цей проєкт має геополітичні нюанси.

"Тому ми підтримуємо спільну заяву зі США і говоримо: якщо буде подальша ескалація з боку Російської Федерації, будемо з нашими партнерами вживати відповідних заходів", — зазначила німецька чиновниця.

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Процес сертифікації газопроводу наразі припинено, продовжила вона.

"Щодо "Північного потоку – 2", у цьому проєкті не повністю реалізується європейське право", – наголосила німецька міністерка.

Бербок констатувала, що Німеччині варто бути незалежнішими від імпорту енергоносіїв і більше використовувати "зелені фонди", щоб зберегти енергобезпеку.

Боротьба за "Північний потік – 2" у Сенаті США

Зазначимо, що американські сенатори по-різному ставляться до газопроводу "Північний потік — 2". У грудні минулого року республіканець Тед Круз шантажем домігся голосування за введення санкцій проти "Північного потоку-2".

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Круз заблокував схвалення призначень десятка кандидатур у Держдепі та Держказначействі, які ініціював президент США Джо Байден, та вимагав натомість розгляд санкцій проти газопроводу.

Проте шантаж республіканця провалився, оскільки 14 січня Сенат провалив голосування за введення санкцій проти "Північного потоку — 2".

За тиждень до голосування в Сенаті за санкції в Держдепі США визнали, що такі заходи "підірвуть єдність США та країн Заходу проти РФ".

Нагадаємо, що Німеччина наприкінці грудня минулого року заявила про фінансову допомогу Україні після запуску "Північного потоку – 2". Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек зазначив, що його держава може виділити Україні 150 млн. євро на розвиток відновлюваних джерел енергії.

Віцепрем'єр Росії Олексій Новак наголошував на можливості зупинки транзиту газу через Україну, якщо це буде вигідно покупцям "Газпрому".