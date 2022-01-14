Шантаж провалився. Сенат США не підтримав санкції проти "Північного потоку-2"

Автор законопроєкту Тед Круз закликав членів Демократичної партії підтримати обмеження проти газопроводу, через який "Україна може зникнути з карти"

Сенат США провалив голосування за введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє Deutsche Welle.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Для ухвалення законопроєкту, автором якого виступив сенатор від Республіканської партії Тед Круз, потрібно було 60 голосів.

За підсумками голосування документ про введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" проголосували лише 55 членів Сенату США.

Республіканець Тед Круз, виступаючи перед голосуванням, заявив, що його законопроєкт спрямовано на підтримку України в умовах агресії з боку Росії.

"Лише негайне запровадження санкцій може змінити розрахунки Путіна, зупинити вторгнення в Україну та зняти екзистенційну загрозу з боку "Північного потоку-2". Якщо ми не об'єднаємось сьогодні, Україна може зникнути з карти (світу — ред.)", — підкреслив автор законопроєкту про санкції.

Зазначимо, що Сенат США порівну розділений між Республіканською та Демократичною партіями: кожна з фракцій складається з 50 сенаторів. У ході голосування шестеро демократів підтримали документ Теда Круза про запровадження санкцій проти "Північного потоку-2".

Перед голосуванням члени Демократичної партії критикували законопроєкт. Зокрема, глава Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес стверджував, що запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" дасть президенту РФ Володимиру Путіну привід для вторгнення в Україну.

Сенатор від штату Коннектикут Кріс Мерфі запевняв, що законопроєкт Теда Круза внесений на розгляд, щоб "нашкодити лідеру США Джо Байдену".

"Деякі з наших колег-республіканців постійно ставлять своє бажання завдати політичної шкоди президенту Байдену вище за своє бажання захистити націю", — стверджував політик перед голосуванням.

Раніше повідомлялося, що республіканець Тед Круз шантажем домігся голосування за введення санкцій проти "Північного потоку-2". Сенатор від Техасу вніс до Сенату США законопроєкт про обмеження проти російського газопроводу та погодився розблокувати схвалення кандидатур Джо Байдена на посади послів.

7 січня, за тиждень до голосування за санкції, Держдеп США заявив, що обмеження проти "Північного потоку-2" підірвуть єдність союзників проти РФ.