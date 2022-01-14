Шантаж провалився. Сенат США не підтримав санкції проти "Північного потоку-2"
Автор законопроєкту Тед Круз закликав членів Демократичної партії підтримати обмеження проти газопроводу, через який "Україна може зникнути з карти"
Сенат США провалив голосування за введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє Deutsche Welle.
Для ухвалення законопроєкту, автором якого виступив сенатор від Республіканської партії Тед Круз, потрібно було 60 голосів.
За підсумками голосування документ про введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" проголосували лише 55 членів Сенату США.
Республіканець Тед Круз, виступаючи перед голосуванням, заявив, що його законопроєкт спрямовано на підтримку України в умовах агресії з боку Росії.
"Лише негайне запровадження санкцій може змінити розрахунки Путіна, зупинити вторгнення в Україну та зняти екзистенційну загрозу з боку "Північного потоку-2". Якщо ми не об'єднаємось сьогодні, Україна може зникнути з карти (світу — ред.)", — підкреслив автор законопроєкту про санкції.
Зазначимо, що Сенат США порівну розділений між Республіканською та Демократичною партіями: кожна з фракцій складається з 50 сенаторів. У ході голосування шестеро демократів підтримали документ Теда Круза про запровадження санкцій проти "Північного потоку-2".
Перед голосуванням члени Демократичної партії критикували законопроєкт. Зокрема, глава Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес стверджував, що запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" дасть президенту РФ Володимиру Путіну привід для вторгнення в Україну.
Сенатор від штату Коннектикут Кріс Мерфі запевняв, що законопроєкт Теда Круза внесений на розгляд, щоб "нашкодити лідеру США Джо Байдену".
"Деякі з наших колег-республіканців постійно ставлять своє бажання завдати політичної шкоди президенту Байдену вище за своє бажання захистити націю", — стверджував політик перед голосуванням.
Раніше повідомлялося, що республіканець Тед Круз шантажем домігся голосування за введення санкцій проти "Північного потоку-2". Сенатор від Техасу вніс до Сенату США законопроєкт про обмеження проти російського газопроводу та погодився розблокувати схвалення кандидатур Джо Байдена на посади послів.
7 січня, за тиждень до голосування за санкції, Держдеп США заявив, що обмеження проти "Північного потоку-2" підірвуть єдність союзників проти РФ.