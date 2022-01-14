Шантаж провалился. Сенат США не поддержал санкции против "Северного потока-2"

Автор законопроекта Тед Круз призывал членов Демократической партии поддержать ограничения против газопровода, из-за которого "Украина может исчезнуть с карты"

Сенат США провалил голосование за введение санкций против газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Для принятия законопроекта, автором которого выступил сенатор от Республиканской партии Тед Круз, необходимо было 60 голосов.

По итогам голосования, документ о введении санкций против газопровода "Северный поток-2" проголосовали лишь 55 членов Сената США.

Республиканец Тед Круз, выступая перед голосованием, заявил, что его законопроект направлен на поддержку Украины в условиях агрессии со стороны России.

"Только немедленное введение санкций может изменить расчеты Путина, остановить вторжение в Украину и снять экзистенциальную угрозу со стороны "Северного потока-2". Если мы не объединимся сегодня, Украина может исчезнуть с карты (мира — ред.)", — подчеркнул автор законопроекта о санкциях.

Отметим, что Сенят США поровну разделен между Республиканской и Демократической партиями: каждая из фракций состоит из 50 сенаторов. В ходе голосования шестеро демократов поддержали документ Теда Круза о введении санкций против "Северного потока-2".

Перед голосованием члены Демократической партии критиковали законопроект. В частности, глава Сената по международным отношениям Боб Менендес утверждал, что введение санкций против "Северного потока-2" даст президенту РФ Владимиру Путину повод для вторжения в Украину.

Сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи уверял, что законопроект Теда Круза внесен на рассмотрение, чтобы "навредить лидеру США Джо Байдену".

"Некоторые из наших коллег-республиканцев постоянно ставят свое желание нанести политический вред президенту Байдену выше своего желания защитить нацию", — утверждал политик перед голосованием.

Ранее сообщалось, что республиканец Тед Круз шантажом добился голосования за введение санкций против "Северного потока-2". Сенатор от Техаса внес в Сенат США законопроект об ограничениях против российского газопровода и согласился разблокировать одобрение кандидатур Джо Байдена на должности послов.

7 января, за неделю до голосования за санкции, Госдеп США заявил, что ограничения против "Северного потока-2" подорвут единство союзников против РФ.