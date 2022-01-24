Украина между Беларусью и Нигерией: опубликован рейтинг стоимости жизни

В рейтинг стоимости жизни сайта Numbeo включили 139 стран мира, оценивали такие показатели как цены на потребительские товары, включая продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги.

Исследовательский сервис Numbeo представил рейтинг стоимости жизни для 139 стран за 2022 год. Украина оказалась в нем на 121 месте, свидетельствуют данные Numbeo.

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Отмечается, что индекс стоимости жизни – это относительный показатель цен на потребительские товары, включая продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги.

[ + – ] Рейтинг стоимости жизни

Первую строку рейтинга заняли Бермудские острова с показателем 146,04, в лидерах оказались также Швейцария (123,35), Норвегия (100,90), Исландия (94,86). США заняли 26 место с показателем 70,13.

Украина заняла 121 место(30,71), ее соседями оказались Беларусь — на 120 месте, и Нигерия — на 122.

Последнее место в рейтинге занял Пакистан (19,92), также на нижних строчках — Афганистан, Индия, Колумбия.

[ + – ] Украина оказалась на 121 месте рейтинга

Сайт Numbeo также опубликовал Индекс аренды, Продуктовый индекс, Индекс цен в ресторанах, и Местный индекс покупательной способности.

Показатели Украины следующие:

индекс аренды — 10,57;

индекс продовольственных товаров — 26,30;

Индекс цен в ресторанах — 25,75;

местный индекс покупательной способности — 37,22.

Местный индекс покупательной способности показывает относительную покупательную способность при покупке товаров и услуг в данном городе на среднюю чистую заработную плату в этом городе, объясняется на сайте. Этот показатель в Украине оказался несколько ниже, чем в России (37,41), но выше, чем в Молдове (33,43) и Беларуси (31,78).

Напомним, ранее Фокус составил рейтинг комфортности украинских городов. В 2021 году его лидером стал Тернополь, а в первой пятерке оказались города, расположенные ближе к западу Украины.