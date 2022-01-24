Україна між Білоруссю і Нігерією: опубліковано рейтинг вартості життя

До рейтингу вартості життя сайту Numbeo внесли 139 країн світу, оцінювали такі показники, як ціни на споживчі товари, враховуючи продукти харчування, ресторани, транспорт і комунальні послуги.

Дослідницький сервіс Numbeo представив рейтинг вартості життя для 139 країн за 2022 рік. Україна опинилась у ньому на 121 місці, свідчать дані Numbeo.

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Наголошується, що індекс вартості життя — це відносний показник цін на споживчі товари, враховуючи продукти харчування, ресторани, транспорт і комунальні послуги.

[ + – ] Рейтинг вартості життя

Перший рядок рейтингу посідають Бермудські острови з показником 146,04, у лідерах також Швейцарія (123,35), Норвегія (100,90), Ісландія (94,86). США посіли 26 місце із показником 70,13.

Україна посіла 121 місце (30,71), її сусідами виявилися Білорусь — на 120 місці, та Нігерія — на 122.

Останнє місце в рейтингу посів Пакистан (19,92), а також на нижніх рядках — Афганістан, Індія, Колумбія.

[ + – ] Україна опинилася на 121 місці рейтингу

Сайт Numbeo також опублікував Індекс оренди, Продуктовий індекс, Індекс цін у ресторанах, і Місцевий індекс купівельної спроможності.

Показники України такі:

індекс оренди — 10,57;

індекс продовольчих товарів — 26,30;

Індекс цін у ресторанах — 25,75;

місцевий індекс купівельної спроможності — 37,22.

Місцевий індекс купівельної спроможності показує відносну купівельну спроможність при купівлі товарів і послуг у цьому місті на середню чисту заробітну плату у цьому місті, пояснюється на сайті. Цей показник в Україні виявився дещо нижчим, ніж у Росії (37,41), але вищим, ніж у Молдові (33,43) та Білорусі (31,78).

Нагадаємо, раніше Фокус склав рейтинг комфортності українських міст. У 2021 році його лідером став Тернопіль, а в першій п'ятірці опинилися міста, розташовані ближче до заходу України.