Между Мексикой и ЮАР. Где оказалась Украина в рейтинге "проедания" доходов (инфографика)

В Беларуси и России тратят на еду больше, чем в Украине, но расходы на питание западных соседей оказались значительно меньше.

Украинцы тратят на питание 36% своего дохода и этот показатель является одним из наивысших в Европе. Об этом говорится в рейтинге польского сервиса Picodi.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

Соседствуют с показателем Украины в рейтинге Мексика (35%) и ЮАР (36%). Россияне "проедают" 45,9% бюджета.

Меньше всего из зарплаты на продукты питания тратят британцы – 6%. Противоположный показатель в Нигерии, где на еду требуется 136% дохода.

Менее 10% зарплаты тратят на еду жители семи стран:

Великобритания – 6,6%

Австралия – 7,1%

Ирландия – 7,3%

Новая Зеландия – 7,6%

Германия – 8,9%

Люксембург – 9,4%

Канада – 9,8%

В соседних с Украиной странах ситуация выглядит так:

в Польше траты составляют 14,6%

в Словакии – 16,7%

в Венгрии – 20,2%

в Румынии – 22,5%

в Молдове – 41,7%

в Беларуси – 42,6%

в России – 45,9%

Напомним, несколькими годами ранее украинцы тратили на продукты питания примерно половину своего дохода, из-за чего сильно отставали от соседей, которые использовали на еду гораздо меньше.

Еще сообщалось, что украинцы стали больше тратить на еду и алкоголь, но экономить на проездах в транспорте и застольях в общественных местах.