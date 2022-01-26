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Между Мексикой и ЮАР. Где оказалась Украина в рейтинге "проедания" доходов (инфографика)

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магазин продуктов, супермаркет
Фото: "Рубрика" | супермаркет в Украине

В Беларуси и России тратят на еду больше, чем в Украине, но расходы на питание западных соседей оказались значительно меньше.

Украинцы тратят на питание 36% своего дохода и этот показатель является одним из наивысших в Европе. Об этом говорится в рейтинге польского сервиса Picodi.

Соседствуют с показателем Украины в рейтинге Мексика (35%) и ЮАР (36%). Россияне "проедают" 45,9% бюджета.

Меньше всего из зарплаты на продукты питания тратят британцы – 6%. Противоположный показатель в Нигерии, где на еду требуется 136% дохода.

Менее 10% зарплаты тратят на еду жители семи стран:

  • Великобритания – 6,6%
  • Австралия – 7,1%
  • Ирландия – 7,3%
  • Новая Зеландия – 7,6%
  • Германия – 8,9%
  • Люксембург – 9,4%
  • Канада – 9,8%

В соседних с Украиной странах ситуация выглядит так:

  • в Польше траты составляют 14,6%
  • в Словакии – 16,7%
  • в Венгрии – 20,2%
  • в Румынии – 22,5%
  • в Молдове – 41,7%
  • в Беларуси – 42,6%
  • в России – 45,9%

Напомним, несколькими годами ранее украинцы тратили на продукты питания примерно половину своего дохода, из-за чего сильно отставали от соседей, которые использовали на еду гораздо меньше.

Еще сообщалось, что украинцы стали больше тратить на еду и алкоголь, но экономить на проездах в транспорте и застольях в общественных местах.