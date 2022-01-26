Между Мексикой и ЮАР. Где оказалась Украина в рейтинге "проедания" доходов (инфографика)
В Беларуси и России тратят на еду больше, чем в Украине, но расходы на питание западных соседей оказались значительно меньше.
Украинцы тратят на питание 36% своего дохода и этот показатель является одним из наивысших в Европе. Об этом говорится в рейтинге польского сервиса Picodi.
Соседствуют с показателем Украины в рейтинге Мексика (35%) и ЮАР (36%). Россияне "проедают" 45,9% бюджета.
Меньше всего из зарплаты на продукты питания тратят британцы – 6%. Противоположный показатель в Нигерии, где на еду требуется 136% дохода.
Менее 10% зарплаты тратят на еду жители семи стран:
- Великобритания – 6,6%
- Австралия – 7,1%
- Ирландия – 7,3%
- Новая Зеландия – 7,6%
- Германия – 8,9%
- Люксембург – 9,4%
- Канада – 9,8%
В соседних с Украиной странах ситуация выглядит так:
- в Польше траты составляют 14,6%
- в Словакии – 16,7%
- в Венгрии – 20,2%
- в Румынии – 22,5%
- в Молдове – 41,7%
- в Беларуси – 42,6%
- в России – 45,9%
Напомним, несколькими годами ранее украинцы тратили на продукты питания примерно половину своего дохода, из-за чего сильно отставали от соседей, которые использовали на еду гораздо меньше.
Еще сообщалось, что украинцы стали больше тратить на еду и алкоголь, но экономить на проездах в транспорте и застольях в общественных местах.