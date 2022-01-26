Між Мексикою та ПАР. Де опинилася Україна в рейтингу "проїдання" доходів (інфографіка)

У Білорусі та Росії витрачають на їжу більше, ніж в Україні, але витрати на харчування західних сусідів виявилися значно меншими.

Українці витрачають на харчування 36% свого доходу, і цей показник є одним із найвищих у Європі. Про це йдеться в рейтингу польського сервісу Picodi.

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Сусідять із показником України в рейтингу Мексика (35%) та ПАР (36%). Росіяни "проїдають" 45,9% від бюджету.

Найменше із зарплати на продукти харчування витрачають британці – 6%. Протилежний показник у Нігерії, де на їжу потрібно 136% доходу.

Менше 10% зарплати витрачають на їжу мешканці семи країн:

Великобританія – 6,6%

Австралія – 7,1%

Ірландія – 7,3%

Нова Зеландія – 7,6%

Німеччина – 8,9%

Люксембург – 9,4%

Канада – 9,8%

У сусідніх із Україною країнах ситуація така:

у Польщі витрати становлять 14,6%

у Словаччині – 16,7%

в Угорщині – 20,2%

у Румунії – 22,5%

у Молдові – 41,7%

у Білорусі – 42,6%

у Росії – 45,9%

Нагадаємо, кілька років тому українці витрачали на продукти харчування приблизно половину свого доходу, через що сильно відставали від сусідів, які використовували на їжу набагато менше.

Ще повідомлялося, що українці стали більше витрачати на їжу та алкоголь, але економити на проїздах у транспорті та застіллях у громадських місцях.