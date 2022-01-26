В Украине с 1 марта повысят пенсии и соцвыплаты: кому именно

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная утверждает, что по плану в текущем году средняя пенсия будет составлять 4 533 гривны.

Министерство соцполитики подготовило проект постановления, в котором говорится о повышении пенсий и соцвыплат. В среднем, пенсии повысятся на 500 гривен уже с 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.

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Предлагается проиндексировать на 14%:

страховые пенсии, назначенные до 2019 года (при этом сумма повышения будет не менее 100 грн, а средний размер повышения будет составлять около 500 грн);

пенсии военным (средний размер повышения будет составлять 700 грн);

минимальные размеры пенсий по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС (средний размер повышения будет составлять 400 грн) и другие пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Кроме того, предлагают установить доплату лицам, на которых не распространяется порядок индексации пенсий, в сумме 135 грн в месяц.

В Минсоцполитики предлагают повысить минимальную пенсионную выплату лицам с инвалидностью I группы и лицам с полным страховым стажем (30-35 лет) с 2 200 до 2 300 грн, а для неработающих пенсионеров из числа получателей минимальных пенсий, не имеющих полного стажа, увеличить на 166 грн — до 2 100 грн.

Также предлагается увеличить размер государственной помощи на 400 грн (с 1 700 грн до 2 100 грн) для получателей пособия на каждого ребенка, воспитывающегося в многодетной семье; и на 166 грн (с 1934 грн до 2 100 грн) для получателей государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, получающим государственную социальную помощь.

Предлагается определить индексацию на 14% размеров ежемесячных компенсационных выплат к пенсии пожилых людей. После индексации выплаты составят для:

лиц возрастом 75 — 80 лет – 456 грн;

лиц возрастом 80+ — 570 грн.

Напомним, Министерство социальной политики Украины намерено в 2022 году повысить пенсии определенным категориям пенсионеров. В некоторых случаях рост выплат составит 83%.