В Україні з 1 березня підвищать пенсії та соцвиплати: кому саме

Міністриня соціальної політики України Марина Лазебна стверджує, що за планом у поточному році середня пенсія становитиме 4 533 гривні.

Міністерство соцполітики підготувало проєкт постанови, в якій йдеться про підвищення пенсій і соцвиплат. Здебільшого пенсії підвищаться на 500 гривень вже з 1 березня 2022 року, повідомляє пресслужба відомства.

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Пропонується проіндексувати на 14%:

страхові пенсії, призначені до 2019 року (при цьому сума підвищення буде не менше 100 грн, а середній розмір підвищення становитиме приблизно 500 грн);

пенсії військовим (середній розмір підвищення становитиме 700 грн);

мінімальні розміри пенсій за інвалідностю внаслідок аварії на ЧАЕС (середній розмір підвищення становитиме 400 грн) та інші пенсії особам з інвалідністю у складі ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Крім того, пропонують встановити доплату особам, на які не поширюється порядок індексації пенсій, у сумі 135 грн на місяць.

У Мінсоцполітики пропонують підвищити мінімальну пенсійну виплату особам з інвалідністю І групи та особам із повним страховим стажем (30-35 років) з 2 200 до 2 300 грн, а для пенсіонерів, які не працюють, серед отримувачів мінімальних пенсій, які не мають повного стажу, збільшити на 166 грн — до 2 100 грн.

Також пропонується збільшити розмір державної допомоги на 400 грн (з 1 700 грн до 2 100 грн) для одержувачів допомоги на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім'ї; та на 166 грн (з 1 934 грн до 2 100 грн) для одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу.

Пропонується визначити індексацію на 14% розмірів щомісячних компенсаційних виплат до пенсії людей похилого віку. Після індексації виплати становитимуть для:

осіб віком 75–80 років — 456 грн;

осіб віком 80+ — 570 грн.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України має намір у 2022 році підвищити пенсії певним категоріям пенсіонерів. У деяких випадках зростання виплат становитиме 83%.