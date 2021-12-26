У Кабміні обіцяють підвищити пенсії на 83% наступного року: кого це торкнеться

Цього показника міністерство соціальної політики планує досягти за допомогою впровадження доплат для людей віком понад 70 років.

Міністерство соціальної політики України має намір 2022 року підвищити пенсії певним категоріям пенсіонерів. У деяких випадках зростання виплат становитиме 83%. Про це у своїй колонці для сайту "Обозреватель" написала голова відомства Марина Лазебна.

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Міністр нагадала, що у 2020 році було запроваджено щомісячну доплату для людей старше 80 років у розмірі 500 гривень, а з жовтня 2021 року доплати по 400 гривень отримують громадяни від 75 до 80 років. Згідно з планом міністерства, у жовтні наступного року щомісячні виплати у 300 гривень почнуть отримувати люди віком від 70 років, яких у країні проживають близько 4 мільйонів.

Так, за словами Лазебної, наступного року підвищення пенсій відбуватиметься за наступним графіком:

з січня – підвищення пенсій людям з інвалідністю, отриманою внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

березень – індексація пенсій;

квітень — перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів;

липень, жовтень, грудень — підвищення пенсій у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати;

з жовтня — запровадження доплат для пенсіонерів віком від 70 років.

Як стверджує міністр, наступного року середня пенсія становитиме 4533 гривні. А з жовтня 2022 року мінімальна пенсія для людей віком від 70 років, які мають повний страховий стаж, становитиме 3 тисячі гривень.

"Тому мінімальна пенсія для цієї категорії з 2020 по 2022 рік зросте на 83% — з 1638 грн до 3000 грн, тобто значно швидше за середню", — написала Лазебна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що отримувати високі пенсії українці зможуть лише після запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії. Той факт, що її не було запроваджено раніше, голова уряду назвав "злочином".

Також Фокус розбирався, що зміниться, якщо в Україні завтра запровадять накопичувальну пенсійну систему.