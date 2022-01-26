Мировые цены на нефть растут из-за угрозы вторжения РФ в Украину, — Bloomberg

Эксперты прогнозируют, что большая война РФ с Украиной угрожает энергетическому рынку мира.

26 января нефть марки Brent подорожала до 89 долларов за баррель (почти на 1 доллар по сравнению с предыдущим днем) из-за угрозы полномасштабного вторжения России в Украину и истощения запасов "черного золота" в США. Об этом сообщает Bloomberg.

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По информации издания, потенциальный конфликт несет большие риски для финансовых рынков, особенно для энергетических товаров, таких как нефть и газ.

"Цены отреагировали на растущую обеспокоенность по поводу возможного вторжения России в Украину, когда президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит возможность введения санкций против Владимира Путина, если российский лидер отдаст приказ о вторжении", — сообщает Bloomberg.

Однако, добавляет издание, по прогнозам инвестиционной компании Goldman Sachs возможная большая война между Украиной и РФ не повлечет за собой перебоев с поставками нефти.

Эксперты сообщают, что цены на "черное золото" остаются близкими к семилетнему максимуму, а спрос продолжает восстанавливаться после пандемии по мере роста передвижения людей в мире. Goldman Sachs, прогнозирует, что в 2022 году нефть достигнет 100 долларов за баррель из-за высокого спроса и недостаточного уровня добычи нефти странами ОПЕК+.

Как ранее сообщал Фокус, американские эксперты прогнозируют, что в течение следующих пяти лет цена нефти марки Brent может достичь 200 долларов за баррель. Причинами этому могут стать высокий уровень инфляции в США, недостаточная разведка новых месторождений и отсутствие инвестиций для поддержания уже существующих мест добычи.