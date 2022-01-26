Світові ціни на нафту зростають через загрозу вторгнення РФ в Україну, — Bloomberg

Експерти прогнозують, що велика війна РФ з Україною загрожує енергетичному ринку світу.

26 січня нафта марки Brent подорожчала до 89 доларів за барель (майже на 1 долар порівняно з попереднім днем) через загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну та виснаження запасів "чорного золота" у США. Про це повідомляє Bloomberg.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За інформацією видання, потенційний конфлікт має великі ризики для фінансових ринків, особливо для енергетичних товарів, таких як нафта та газ.

"Ціни відреагували на занепокоєння, що зростає, з приводу можливого вторгнення Росії в Україну, коли президент США Джо Байден заявив, що розгляне можливість введення санкцій проти Володимира Путіна, якщо російський лідер віддасть наказ про вторгнення", — повідомляє Bloomberg.

Проте, додає видання, за прогнозами інвестиційної компанії Goldman Sachs можлива велика війна між Україною та РФ не спричинить перебоїв із постачанням нафти.

Експерти повідомляють, що ціни на "чорне золото" залишаються близькими до семирічного максимуму, а попит продовжує відновлюватися після пандемії зі зростанням пересування людей у світі. Goldman Sachs прогнозує, що в 2022 році нафта досягне 100 доларів за барель через високий попит і недостатній рівень видобутку нафти країнами ОПЕК+.

Як повідомляв Фокус, американські експерти прогнозують, що протягом наступних п'яти років ціна нафти марки Brent може досягти 200 доларів за барель. Причинами цього можуть стати високий рівень інфляції в США, недостатня розвідка нових родовищ і відсутність інвестицій для підтримки наявних місць видобутку.