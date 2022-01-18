Американські трейдери прогнозують подорожчання бареля нафти до $200 протягом 5 років

Більшість країн-учасниць ОПЕК неспроможні наростити обсяги видобутку нафти. Навіть РФ не може качати більше.

Протягом наступних п'яти років світова ціна нафти марки Brent може досягти 100 і навіть 200 доларів за барель через інфляцію в США, недостатню розвідку нових родовищ і відсутність інвестицій для підтримки вже наявних.

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Про це повідомляє Yahoo Finance з посиланням на американського трейдера, голові Merchant Commodity Fund Дага Кінга.

За словами експерта, у 2021 році його фонд отримав рекордний прибуток від вкладень у сировинні товари на тлі відновлення світової економіки після пандемії коронавірусу та перебоїв із постачанням.

"Ми очікуємо на структурну товарну інфляцію з боку пропозиції, яку більшість ніколи не бачила — найвищу з 1970-х років", — сказав Кінг.

Варто зазначити, що в 2021 році інфляція у США досягла рекордних за 40 років 7%.

Як повідомляє в листі Merchant Commodity Fund своїм інвесторам, незважаючи на збільшення країнами-членами ОПЕК обсягів видобутку нафти цього очевидно недостатньо.

"На практиці на ринок надходить набагато менше нафти. Його члени (ОПЕК — ред.) просто не можуть повернутися до "докоподібних" рівнів продуктивності. Усьому виною відсутність інвестицій", — йдеться у листі інвесторам Merchant Commodity Fund.

Як повідомляє фонд, єдині реальні резервні потужності, які можуть дозволити наростити рівень видобутку, знаходяться в Саудівській Аравії, ОАЕ та Кувейті.

"Навіть Росія, яка очолює ОПЕК+ разом із саудівцями, не може качати набагато більше. Це не державна таємниця, що Росія досягла або дуже близька до свого максимуму. Якщо не наступного місяця, то до квітня у неї може не бути більше барелів," — йдеться у листі.

Думку Дага Кінга також поділяють інші експерти, зокрема інвестиційний гігант Goldman Sachs Group Inc. Компанія налаштована "вкрай оптимістично", також посилаючись на низькі вільні потужності у країн-виробників нафти і на те, що Федеральна резервна система США, ймовірно, підвищить процентні ставки (для приборкання інфляції) у 2022 році. Це, стверджують аналітики, може "відлякати інвесторів від акцій та облігацій".

Тим часом, в ОПЕК намагаються не допустити такого зльоту цін.

Влада Омана (член ОПЕК+) на початку січня заявила, що країни-учасники організації спробують запобігти "перегріву" нафтового ринку і не хочуть, щоб ціни досягли 100 доларів за барель.

Зазначимо, що в 2021 році ціни на нафту марки Brent збільшилися більш ніж на 50% (з $55 до $85 за барель). Наразі вартість "чорного золота" зросла до рівня 2014 року.