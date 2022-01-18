Ціна на нафту зросла до рівня 2014 року

Паливо марки Brent перевищило показник 88 доларів за барель. Аналітики пов'язують зростання вартості палива з "геополітичною напругою".

У вівторок, 18 січня, ціна нафти еталонної марки Brent зросла до $88,12 за барель. Востаннє такий показник було зафіксовано понад сім років тому — у жовтні 2014 року. Про це свідчать дані, оприлюднені на порталі Investing.

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Максимум було досягнуто о 09:44 за Києвом. Уже до 10:10 вартість березневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE досягла 87,76 доларів, що на 1,48% (1,28 доларів) більше за показник закриття ринку в понеділок.

[ + – ] Вартість нафти Brent станом на 10:10

Аналітики видання Bloomberg пов'язують подорожчання палива з "поверненням геополітичної напруженості". Як останній приклад вони вказали напад підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів на територію Об'єднаних Арабських Еміратів. Угруповання взяло на себе відповідальність за удар, здійснений 17 січня за допомогою безпілотників на території третього за величиною виробника нафти в організації ОПЕК. Унаслідок атаки сталася пожежа в головному міжнародному аеропорту Абу-Дабі та підпал бензовозів у прилеглій промисловій зоні.

За словами голови відділу сировинної стратегії ING Groep NV Воррена Паттерсона, настрій на ринку "залишається конструктивним", тоді як атака на ОАЕ лише сильніше підштовхнула ціни.

Нафта почала 2022 з різкого подорожчання, обумовленого високим попитом і перебоями в роботі великих виробників, враховуючи Лівію.

"Перебої з постачаннями у поєднанні зі стійким попитом означають, що ринок нафти більш напружений, ніж очікувалося", — додав експерт.

Тим часом, американська інвестиційна компанія Goldman Sachs Group Inc. підвищила свої очікування щодо марки Brent на 2022 та 2023 роки, прогнозуючи, що ціна бареля нафти зросте до 100 доларів у третьому кварталі.

Зазначимо, що раніше Bank of America також стверджував, що вартість палива може зрости до цього показника.

Нагадаємо, 17 січня було зафіксовано подорожчання і природного газу в Європі. Це сталося після того, як російський Газпром відмовився бронювати додаткові потужності транзиту через територію України.