"Газпром" відмовився від бронювання допомог ГТС України на лютий: газ у Європі подорожчав

Минулого місяця монополіст РФ наполовину скоротив використання додаткової потужності. Окрім української ГТС, під скорочення потрапив польський газопровід "Ямал-Європа".

Російський монополіст "Газпром" не забронював на лютий цього року додаткові потужності для транзиту газу Україною. Згідно з даними аукціонів, українська пропозиція залишилася незатребуваною. Про це повідомило російське агентство "Інтерфакс" з посиланням на дані торгів.

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ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" запропонувало можливості за такими маршрутами: 9,8 млн кубометрів на добу через газовимірювальну станцію "Суджа" та 5,2 млн кубометрів — через станцію "Збереження". Обидва варіанти виявилися незатребуваними.

[ + – ] Станція "Суджа" розташована в Курській області

"Газпром" за контрактом з Україною бронює потужності обсягом 40 млрд кубометрів на рік або 109 млн кубометрів на добу. У січні цього року ці потужності використовуються на половину. Середній рівень прокачування становить 53 млн кубометрів газу на добу, пише агентство.

"Газпром" не забронював на лютий потужності польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа" (89 млн кубометрів на добу). У січні монополіст бронював потужності 19,3 млн кубометрів на добу, але ще не використав їх.

[ + – ] "Газпром" ще не використав потужності газопроводу "Ямал-Європа" Фото: ria.ru

У грудні минулого року компанія теж не бронювала можливості газопроводу і купувала їх, виходячи з потреби на добових аукціонах.

Через ці рішення "Газпрому" газ у Європі ненадовго подорожчав на 1,7%, до 1021 дол. за 1 тис. кубометрів і після знову відкотився до колишніх значень.

Нагадаємо, що РФ у січні цього року втричі зменшила обсяги транзиту газу через Україну до Словаччини.

Глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон 10 грудня 2021 року допускав зупинку транзиту газу через Україну взимку 2022 через посилення політичного тиску Росії.

Керівник "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що компанія за підсумками 2021 очікує найбільший розмір прибутку за всю історію.