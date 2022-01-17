"Газпром" отказался от бронирования допмощностей ГТС Украины на февраль: газ в Европе подорожал

В прошлом месяце монополист РФ наполовину сократил использование дополнительной мощности. Кроме украинской ГТС, под сокращение попал польский газопровод "Ямал-Европа".

Российский монополист "Газпром" не забронировал на февраль этого года дополнительные мощности для транзита газа по Украине. Согласно данным аукционов, украинское предложение осталось невостребованным. Об этом сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов.

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ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" предложило допмощности по следующим маршрутам: 9,8 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа" и 5,2 млн кубометров – через станцию "Сохрановка". Оба варианта оказались невостребованными.

[ + – ] Станция "Суджа" находится в Курской области

"Газпром" по контракту с Украиной бронирует мощности в объеме 40 млрд кубометров в год или 109 млн кубометров в сутки. В январе этого года указанные мощности используются на половину. Средний уровень прокачки составляет 53 млн кубометров газа в сутки, пишет агентство.

"Газпром" не забронировал на февраль мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" (89 млн кубометров в сутки). В январе монополист бронировал мощности в 19,3 млн кубометров в сутки, но еще не использовал их.

[ + – ] "Газпром" еще не использовал мощности газопровода "Ямал-Европа" Фото: ria.ru

В декабре прошлого года компания тоже не бронировала допмощности газопровода и покупала их исходя из надобности на суточных аукционах.

Из-за этих решений "Газпрома" газ в Европе ненадолго подорожал на 1,7%, до 1 021 долларов за 1 тыс. кубометров и после снова откатился до прежних значений.

Напомним, что РФ в январе этого года в три раза уменьшила объемы транзита газа через Украину в Словакию.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон 10 декабря 2021 года допускал остановку транзита газа через Украину зимой 2022 года из-за усиления политического давления России.

Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания по итогам 2021 года ожидает самый большой размер прибыли за всю историю.