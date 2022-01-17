Атака дронів. Пожежі в Абу-Дабі пошкодили 3 танкери та вбили трьох людей (відео)

Відповідальність за теракт взяли на себе єменські повстанці.

Сьогодні, 17 січня, в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати, сталися дві пожежі, які торкнулися порту міста та міжнародного аеропорту. У порту пошкоджено три нафтові танкери, в аеропорту троє загиблих, шестеро поранених. Над містом помічені невеликі літальні апарати, можливо, безпілотники, з яких було скинуто запальні пристрої, повідомляє AP News.

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Місцева поліція встановила національності загиблих: двоє індусів, один пакистанець. Національності 6 поранених не повідомляють, поліцейські говорять лише про те, що їхні поранення невеликої та середньої тяжкості.

Угруповання єменських повстанців-хуситів повідомило про свою причетність до теракту, не роблячи жодних додаткових заяв. Зачитав повідомлення Ях'я Сарей, військовий представник хуситів.

Керівництво аеропорту Абу-Дабі каже, що заподіяні пожежею пошкодження незначні. У понеділок уранці тут затримали кілька готових до вильоту рейсів.

Незадовго до цього хусити погрожували ОАЕ терактами у відповідь на втручання Еміратів у внутрішню політику Іраку.

Торбьорн Солтведт, аналітик компанії з аналізу ризиків Verisk Maplecroft, вважає, що ризик атак безпілотників на жителів та об'єкти інфраструктури ОАЕ зберігається як з боку єменських повстанців, так і від іракських сил проіранської спрямованості. Надію на розрядку напруженості в регіоні Солтведт покладає на Раду співробітництва країн Перської затоки.

Нагадаємо, у Ємені з 2014 року триває громадянська війна. Повстанці-шиїти виступають проти офіційної влади країни, проти США та керівництва ОАЕ як союзників американців у регіоні. Єменських повстанців підтримує Іран.

Раніше Фокус повідомляв про агента російської розвідки, який готував теракти на Одещині. Зловмисника затримала СБУ, триває слідство.