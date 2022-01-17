Атака дронов. Пожары в Абу-Даби повредили 3 танкера и убили трех человек (видео)

Ответственность за теракт взяли на себя йеменские повстанцы

Сегодня, 17 января, в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, произошли два пожара, которые затронули порт города и международный аэропорт. В порту повреждены три нефтяных танкера, в аэропорту 3 погибших, 6 раненых. Над городом замечены небольшие летательные аппараты, возможно, беспилотники, с которых были сброшены зажигательные устройства, сообщает AP News.

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Местная полиция установила национальности погибших: двое индусов, один пакистанец. Национальности 6 раненых не сообщают, полицейские говорят лишь о том, что их ранения небольшой и средней тяжести.

Группировка йеменских повстанцев-хуситов сообщила о своей причастности к теракту, не делая никаких дополнительных заявлений. Зачитал сообщение Яхья Сарей, военный представитель хуситов.

Руководство аэропорта Абу-Даби говорит, что нанесенные пожаром повреждения незначительны. В понедельник утром здесь задержали несколько готовых к вылету рейсов.

Незадолго до этого, хуситы угрожали ОАЭ терактами в ответ на вмешательство Эмиратов во внутреннюю политику Ирака.

Торбьорн Солтведт, аналитик компании по анализу рисков Verisk Maplecroft, считает, что риск от атак беспилотников на жителей и объекты инфраструктуры ОАЭ сохраняется как со стороны йеменских повстанцев, так и от иракских сил проиранской направленности. Надежду на разрядку напряженности в регионе Солтведт возлагает на Совет по сотрудничеству стран Персидского залива.

Напомним, в Йемене с 2014 года идет гражданская война. Повстанцы-шииты выступают против официальных властей страны, против США и руководства ОАЭ как союзников американцев в регионе. Йеменских повстанцев поддерживает Иран.

Ранее Фокус сообщал об агенте российской разведки, который готовил теракты в Одесской области. Злоумышленника задержала СБУ, идет следствие.