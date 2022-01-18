Цена на нефть выросла до уровня 2014 года

Топливо марки Brent превысило показатель в 88 долларов за баррель. Аналитики связывают рост стоимости топлива с "геополитической напряженностью".

Во вторник, 18 января, цена нефти эталонной марки Brent выросла до 88,12 долларов за баррель. В последний раз такой показатель был зафиксирован более семи лет назад — в октябре 2014 года. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на портале Investing.

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Максимум был достигнут в 09:44 по Киеву. Уже к 10:10 стоимость мартовских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE достигла 87,76 долларов, что на 1,48% (1,28 доллара) больше показателя закрытия рынка в понедельник.

[ + – ] Стоимость нефти Brent по состоянию на 10:10

Аналитики издания Bloomberg связывают подорожание топлива с "возвращением геополитической напряженности". В качестве последнего примера они указали нападение поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов на территорию Объединенных Арабских Эмиратов. Группировка взяла на себя ответственность за удар, произведенный 17 января при помощи беспилотников на территории третьего по величине производителя нефти в организации ОПЕК. В результате атаки произошел пожар в главном международном аэропорту Абу-Даби и поджог бензовозов в близлежащей промышленной зоне.

По словам главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона, настроение на рынке "остается конструктивным", в то время как атака на ОАЭ лишь сильнее подтолкнула цены.

Нефть начала 2022 год с резкого подорожания, обусловленного высоким спросом и перебоями в работе крупных производителей, включая Ливию.

"Перебои с поставками в сочетании с устойчивым спросом означают, что рынок нефти более напряжен, чем ожидалось", — добавил эксперт.

Тем временем американская инвестиционная компания Goldman Sachs Group Inc. повысила свои ожидания касательно марки Brent на 2022 и 2023 годы, прогнозируя, что цена барреля нефти вырастет до 100 долларов в третьем квартале.

Отметим, ранее Bank of America также утверждал, что стоимость топлива может возрасти до этого показателя.

Напомним, 17 января было зафиксировано подорожание и природного газа в Европе. Это произошло после того, как российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности транзита через территорию Украины.