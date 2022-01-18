Американские трейдеры прогнозируют подорожание барреля нефти до $200 в течение 5 лет

Большинство стран-участниц ОПЕК не могут нарастить объемы добычи нефти. Даже РФ не может качать больше.

В течение следующих пяти лет мировая цена нефти марки Brent может достичь 100 и даже 200 долларов за баррель из-за инфляции в США, недостаточной разведки новых месторождений и отсутствия инвестиций для поддержания уже существующих.

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Об этом сообщает Yahoo Finance со ссылкой на американского трейдера, главe Merchant Commodity Fund Дага Кинга.

По словам эксперта, в 2021 году его фонд получил рекордную прибыль от вложений в сырьевые товары на фоне восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса и перебоев с поставками.

"Мы ожидаем структурную товарную инфляцию со стороны предложения, которую большинство никогда не видело — самую высокую с 1970-х годов", — сказал Кинг.

Стоит отметить, что в 2021 году инфляция в США достигла рекордных за 40 лет 7%.

Как сообщает в письме Merchant Commodity Fund своим инвесторам, несмотря на увеличение странами-членами ОПЕК объемов добычи нефти, этого явно недостаточно.

"На практике на рынок поступает гораздо меньше нефти. Его члены (ОПЕК — ред.) просто не могут вернуться к "доковидным" уровням производительности. Всему виной отсутствие инвестиций", —говорится в письме инвесторам Merchant Commodity Fund.

Как сообщает фонд, единственные реальные резервные мощности, которые могут позволить нарастить уровень добычи, находятся в Саудовской Аравии, ОАЭ и ​​Кувейте.

"Даже Россия, возглавляющая ОПЕК+ вместе с саудовцами, не может качать намного больше. Это не государственная тайна, что Россия достигла или очень близка к своему максимуму. Если не в следующем месяце, то к апрелю у нее может не быть больше баррелей,"— говорится в письме.

Мнение Дага Кинга также разделяют другие эксперты, в том числе инвестиционный гигант Goldman Sachs Group Inc. Компания настроена "крайне оптимистично", также ссылаясь на низкие свободные мощности у стран-производителей нефти и на то, что Федеральная резервная система США, вероятно, повысит процентные ставки (для обуздания инфляции) в 2022 году году. Это, утверждают аналитики, может "отпугнуть инвесторов от акций и облигаций".

Тем временем в ОПЕК пытаются не допустить такого взлета цен.

Власти Омана (член ОПЕК+) в начале января заявили, что страны-участники организации попытаются предотвратить "перегрев" нефтяного рынка и не хотят, чтобы цены достигли 100 долларов за баррель.

Отметим, что в 2021 году цены на нефть марки Brent увеличились более чем на 50% (с $55 до $85 за баррель). Сейчас стоимость "черного золота" выросла до уровня 2014 года.