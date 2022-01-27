Жилье в ипотеку: сколько кредитов выдал Минфин в рамках программы "Доступная ипотека 7%"

Больше всего кредитов получили в Киевской, Львовской, Волынской, Харковской областях и Киеве.

По состоянию на 27 января в Украине было выдано 1527 кредитов на сумму 1,3 миллиарда гривен в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%". Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

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В украинские банки поступило 2085 заявок на получение кредита на сумму 1,79 млрд. грн для покупки жилья под 7%. Кредит можно взять с максимальным сроком на 20 лет и минимальным первым взносом 15%.

Сообщается, что участие в программе берут 25 регионов Украины, но больше всего выдано кредитов в:

Киевской области — 31,46%.

Киеве — 29,46%.

Львовской области — 6,78%.

Харьковской области — 5,73%.

Волынской области — 3,91%.

Какие условия для получения кредита под 7% на жилье:

Быть гражданином Украины.

Нельзя иметь в собственности недвижимость, если ее площадь превышает нормативы площади жилья в ипотеку.

Иметь возможность погасить ипотеку. Но совокупность среднемесячного дохода не должна превышать среднюю зарплату по региону в 10 раз.

Ваш возраст менее 70 лет на момент погашения кредита.

Вы и члены вашей семьи можете получить поддержку только по одному ипотечному кредиту.

Что это за программа?

"Доступная ипотека 7%" — программа для выдачи кредитов на жилье украинцам под 7% годовых. Ставка по ипотеке будет больше, но государство компенсирует остальную сумму. Программу запустили в марте 2021

С перечнем уполномоченных банков и условиями программы можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск программы кредитов под 5%. Кредиты можно взять на жилье, учебу, смену профессии и электромобиль. В Офисе президента утверждают, что такой программой сможет воспользоваться каждый украинец.