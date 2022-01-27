Житло в іпотеку: скільки кредитів видав Мінфін у межах програми "Доступна іпотека 7%"

Найбільше кредитів отримали у Київській, Львівській, Волинській, Харківській областях і Києві.

Станом на 27 січня в Україні було видано 1 527 кредитів на суму 1,3 мільярди гривень у межах державної програми "Доступна іпотека 7%". Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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В українські банки надійшло 2 085 заявок на отримання кредиту на суму 1,79 млрд грн для покупки житла під 7%. Кредит можна взяти з максимальним терміном на 20 років і мінімальним першим внеском 15%.

Повідомляється, що участь у програмі беруть 25 регіонів України, але найбільше видано кредитів у:

Київській області – 31,46%.

Києві – 29,46%.

Львівщині – 6,78%.

Харківській області – 5,73%.

Волинській області – 3,91%.

Які умови для отримання кредиту під 7% на житло:

бути громадянином України;

не можна мати у власності нерухомість, якщо її площа перевищує нормативи площі житла в іпотеку;

мати можливість погасити іпотеку. Але сукупність середньомісячного доходу має перевищувати середню зарплату в регіоні вдесятеро;

ваш вік менше ніж 70 років на момент погашення кредиту;

ви та члени вашої родини можете отримати підтримку лише за одним іпотечним кредитом.

Що це за програма?

"Доступна іпотека 7%" — програма для видавання кредитів на житло українцям під 7% річних. Ставка за іпотекою буде більшою, але держава компенсує решту суми. Програму запустили в березні 2021 року.

З переліком уповноважених банків та умовами програми можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував запуск програми кредитів під 5%. Кредити можна взяти на житло, навчання, зміну професії та електромобіль. В офісі президента стверджують, що такою програмою зможе скористатися кожен українець.