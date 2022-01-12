Житло в кредит: у Зеленського анонсували старт програми кредитів під 5%

В ОП стверджують, що скористатися програмою зможе кожен українець, який сплачує податки.

Українці зможуть брати гроші на цільові потреби в банках під 5%, а різницю відсоткової ставки банку буде виплачувати держава. Запрацює програма в січні-лютому цього року, розповів заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

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"Жодних обмежень, максимально простий і зрозумілий продукт. Є сім'я, яка заробляє 20-30 тис. грн сукупно. Наше завдання — дати цій сім'ї можливість отримати нову квартиру площею 60-70 кв. м за щомісячний платіж 10 тис. грн", — заявив він

Цього року планують видати 30 тисяч кредитів в іпотеку, а в подальшому кількість планують збільшити.

"Якщо говорити про "Українську мрію", наша мета у 2022 році — видати 30 тисяч іпотечних кредитів за цією програмою, за рік — 70 тис., а далі вийти на стабільні 150 тис. іпотек щороку", — зазначив Шурма.

В Офісі Президента очікують, що така програма вдвічі чи 2,5 рази збільшить обсяги будівництва.

"Українська мрія" — держпрограма, яку анонсував президент Володимир Зеленський у грудні 2021 року. Вона передбачає видачу кредитів для українських громадян, які справно сплачують податки за ставкою 5% для покупки власної нерухомості, електромобіля, здобуття освіти або зміни професії.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики назвали умови отримання кредитів під 0% для безробітних українців. Раніше "Фокус" розповідав, як працює держпрограма "Доступні кредити" та де ще знайти вигідні умови.