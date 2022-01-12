В Мінсоцполітики назвали умови отримання кредитів під 0% для безробітних українців

Допомогу зможуть використовувати тільки для оплати рахунків на придбання обладнання і матеріалів, необхідних для заснування власної справи. На реалізацію програми в 2022 році закладено близько 100 млн грн.

Малозабезпечені безробітні українці з 1 січня 2022 року можуть отримати від держави безвідсотковий кредит для відкриття власного бізнесу. В Міністерстві соціальної політики пояснили, як можна стати учасником державної програми.

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Зазначається, що допомога надається в рамках бюджетної програми "Рука допомоги", на її реалізацію у державному бюджеті на 2022 рік закладено близько 100 млн грн.

Розмір кредиту для безробітних становитиме до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – це 97 500 грн). В Мінсоцполітики наголошують, що допомогу можна буде використовувати тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів.

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Отримати державну допомогу зможе будь-який безробітний громадянин з малозабезпеченої сім'ї, який зареєстрований в центрі зайнятості, та хоче розпочати підприємницьку діяльність.

Допомога видаватиметься через центри зайнятості. Для отримання кредиту потрібно буде надати заяву та бізнес-план.

[ + – ] Інфографіка Мінсоцполітики

Повернути кредит державі доведеться не пізніше ніж через три роки. При цьому передбачено, що одержувач допомоги зможе віддати тільки частину суми або зовсім нічого.

"Сума, яка повертається державі, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску. Крім того, якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі буде не потрібно", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Інфографіка Мінсоцполітики

Нагадаємо, у червні 2020 року Верховна Рада прийняла в другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення соціальних гарантій окремих категорій осіб", яким встановлена допомога на отримання економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї.

Раніше Фокус писав, що Мінсоцполітики назвало розміри субсидії на опалювальний сезон. Верховна Рада у держбюджеті цього року заклала достатньо грошей на виплату субсидій, запевнили у відомстві.