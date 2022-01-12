В Минсоцполитики назвали условия получения кредитов под 0% для безработных украинцев

Помощь могут использовать только для оплаты счетов на приобретение оборудования и материалов, необходимых для основания собственного дела. На реализацию программы в 2022 году заложено около 100 млн. грн.

Малообеспеченные безработные украинцы с 1 января 2022 могут получить от государства беспроцентный кредит для открытия собственного бизнеса. В Министерстве социальной политики объяснили, как можно стать участником государственной программы.

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Отмечается, что помощь оказывается в рамках бюджетной программы "Рука помощи", на ее реализацию в государственном бюджете на 2022 год заложено около 100 млн. грн.

Размер кредита для безработных составит до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн). В Минсоцполитики подчеркивают, что помощь можно будет использовать только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов.

[ + – ] Инфографика Минсоцполитики

Получить государственную помощь сможет любой безработный гражданин из малообеспеченной семьи, который зарегистрированный в центре занятости, и хочет начать предпринимательскую деятельность.

Помощь будет оказана через центры занятости. Для получения кредита необходимо будет предоставить заявление и бизнес-план.

[ + – ] Инфографика Минсоцполитики

Вернуть кредит государству придется не позднее чем через три года. При этом предусмотрено, что получатель помощи сможет отдать только часть суммы или совсем ничего.

"Сумма, возвращаемая государству, уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству не нужно", — говорится в сообщении.

[ + – ] Инфографика Минсоцполитики

Напомним, в июне 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении социальных гарантий отдельных категорий лиц", которым установлена помощь на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи.

Ранее Фокус писал, что Минсоцполитики назвало размеры субсидии на отопительный сезон. Верховная Рада в госбюджете в этом году заложила достаточно денег на выплату субсидий, заверили в ведомстве.