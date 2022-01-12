Жилье в кредит: у Зеленского анонсировали старт программы кредитов под 5%

В ОП утверждают, что воспользоваться программой сможет каждый украинец, уплачивающий налоги.

Украинцы могут брать деньги на целевые нужды в банках под 5%, а разницу процентной ставки банка будет выплачивать государство. Заработает программа в январе-феврале этого года, рассказал замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Никаких ограничений, максимально простой и понятный продукт. Есть семья, которая зарабатывает 20-30 тыс. грн совокупно. Наша задача — дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60-70 кв. м за ежемесячный платеж 10 тыс. грн", — заявил он.

В этом году планируется выдать 30 тысяч кредитов в ипотеку, а в дальнейшем количество планируется увеличить.

"Если говорить об "Украинской мечте", наша цель в 2022 году — выдать 30 тысяч ипотечных кредитов по этой программе, за год — 70 тыс., а дальше выйти на стабильные 150 тыс. ипотек ежегодно", — отметил Шурма.

В Офисе Президента ожидают, что такая программа вдвое или в 2,5 раза увеличит объемы строительства.

Что за "Украинская мечта"?

"Украинская мечта" — госпрограмма, которую анонсировал президент Владимир Зеленский в декабре 2021 года. Она предусматривает выдачу кредитов для украинских граждан, исправно уплачивающих налоги по ставке 5% для покупки собственной недвижимости, электромобиля, получения образования или смены профессии.

Напомним, в Минсоцполитике назвали условия получения кредитов под 0% для безработных украинцев.

Ранее "Фокус" рассказывал, как работает госпрограмма "Доступные кредиты" и где еще найти выгодные условия.