Свободная торговля с Турцией прибавит к ВВП Украины 2,2% — эксперт

После подписания соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и Турцией, которое ожидается во время запланированного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ВВП Украины может вырасти на 2,2%, а доходы домохозяйств поднимутся на 2,6-2,7%. Такие данные в Facebook привел депутат Верховной Рады VIII созыва Игорь Луценко.

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"В 2019-2020 годах Институт экономических исследований, где работают многие мои коллеги по экономическому факультету Могилянки, построил модель оценки эффекта от ЗСТ с Турцией. У них получилось, что домохозяйства Украины за счет всех факторов (снижение цен, увеличение доходов за счет повышения прибыльности экспорта и т.п.) могут получить рост своих доходов на 2,72%", — написал эксперт.

Хотя данный прогноз делался еще накануне пандемии коронавируса, учитывая взаимный товарооборот между станами в размере 7 млрд долларов, по мнению Луценко, положительный результат в любом случае будет ощутимым за счет снижения тарифов и устранения ряда барьеров.

Он также привел данные Министерства экономики, подтверждающие уже озвученные цифры.

"В настоящее время в Минэкономики говорят о плюсе 2,2% к ВВП и +2,6% к доходам домохозяйств ежегодно", — пишет Луценко.

Среди норм будущего соглашения о ЗСТ он называет, в частности, упрощение основания филиалов украинских компаний в Турции и отмену обязательных разрешений на ввоз в Турцию пустого грузового транспорта.

"P.S. Кроме ЗСТ, под Киевом будут производить Байрактары. Если кто-то не знает, знаменитый беспилотник, работавший против гибридных войск РФ во многих регионах мира – это общий продукт Украины и Турции, там ставят наши двигатели", — добавил эксперт.

Ожидается, что Реджеп Эрдоган прибудет в Украину 3 февраля. В этот день будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами.

Недавно первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина готовится также к расширению Зоны свободной торговли с Канадой (CUFTA).