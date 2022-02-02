Вільна торгівля з Туреччиною додасть до ВВП України 2,2% — експерт

Після підписання угоди про Зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною, яка очікується під час запланованого візиту президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, ВВП України може зрости на 2,2%, а доходи домогосподарств піднімуться на 2,6-2,7%. Такі дані у Facebook навів депутат Верховної Ради VIII скликання Ігор Луценко.

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"У 2019-2020 роках Інститут економічних досліджень, де працює багато моїх колег з економічного факультету Могилянки, побудував модель оцінки ефекту від ЗВТ з Туреччиною. У них вийшло, що домогосподарства України за рахунок усіх факторів (зниження цін, збільшення доходів за рахунок підвищення прибутковості експорту тощо) можуть одержати зростання своїх доходів на 2,72%", — написав експерт.

Хоча цей прогноз робився ще до початку пандемії коронавірусу, враховуючи взаємний товарообіг між станами у розмірі 7 млрд доларів, на думку Луценка, позитивний результат у будь-якому разі буде відчутним за рахунок зниження тарифів та усунення низки бар'єрів.

Він також навів дані Міністерства економіки, які підтверджують вже названі цифри.

"Наразі в Мінекономіки говорять про плюс 2,2% до ВВП та +2,6% до доходів домогосподарств щороку", — пише Луценко.

Серед норм майбутньої угоди про ЗВТ він називає, зокрема, спрощення заснування філій українських компаній у Туреччині та скасування обов'язкових дозволів на ввезення до Туреччини порожнього вантажного транспорту.

"P.S. Окрім ЗВТ, під Києвом вироблятимуть Байрактари. Якщо хтось не знає, знаменитий безпілотник, який працював проти гібридних військ РФ у багатьох регіонах світу – це спільний продукт України та Туреччини, там ставлять наші двигуни", – додав експерт.

Очікується, що Реджеп Ердоган прибуде до України 3 лютого. Цього дня відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами.

Нещодавно перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україна також готується до розширення Зони вільної торгівлі з Канадою (CUFTA).