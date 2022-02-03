Решения ФГВФЛ и НБУ о признании Анатолия Юркевича связанным лицом "Укрпрофбанка" являются действительными, – ответ Фонда гарантирования

Продолжается уголовное расследование СБУ, одно из дел по УПБ уже в суде.

Бизнесмен Анатолий Юркевич и дочернее предприятие "Милкиленд-Украина" признаны связанными лицами/контролерами и окончательными ключевыми участниками в структуре обанкротившегося ОАО "Украинский профессиональный банк" (УПБ). Об этом говорится в ответе Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на запрос Hubs.ua.

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"В апреле 2016 г. Юркевич А. И. и ДП "Милкиленд-Украина" обратились в суд с иском, в котором просили признать противоправным определение Юркевича А. И. и ДП "Милкиленд-Украина" связанными лицами/контролерами и окончательными ключевыми участниками в структуре собственности Банка и обязать Уполномоченное лицо Фонда, Фонд и НБУ изъять данные об их связанности с Банком из сведений о структуре собственности Банка и всех других отчетных данных и источников информации", — сообщила пресс-служба Фонда.

Однако Окружной административный суд г. Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали Юркевичу и "Милкиленд-Украина" в удовлетворении этого иска. Впоследствии Верховный Суд вообще закрыл производство по делу.

"Таким образом, решения Фонда и НБУ по определению Юркевича А. И. и ДП "Милкиленд-Украина" связанными лицами/контролерами и окончательными ключевыми участниками в структуре собственности ПАО "Украинский Профессиональный Банк" остаются в силе", — отметили в ФГВФЛ.

Кроме того, в ответе отмечено, что по инициативе Фонда СБУ проводит досудебное расследование №42015100000000795 по факту совершения должностными лицами "УПБ" в сговоре с должностными лицами ООО "Элит строй", ООО "Аларит", ООО "Развитие-2012", ООО "ФК "Аурум Финанс" противоправных действий, приведших к растрате активов и доведению банка до неплатежеспособности (следователь – Македонский В.П.).

Еще по одному уголовному производству о незаконном выводе активов из "Укрпрофбанка" (№2201800000000349) обвинительный акт передан в суд. Обвиняемый – Алексей Каргаполов, бывший и. о. председателя правления УПБ. Рассматривается эпизод вывода на ФК "Аурум Финанс" залогового имущества МК "Стрый". С декабря 2021 г. идет допрос свидетелей. Максимальный срок лишения свободы по обвинениям шесть лет. Недавно СМИ сообщали, что в Днепровском райсуде г. Киева, рассматривающем данное уголовное дело, адвокат Каргаполова напал на журналиста. Этот адвокат – Денис Дьяков — работает в юркомпании "Капитал", где управляющим партнером является Татьяна Козаченко (как адвокат представляла интересы Юркевича).

В свою очередь, УПБ, как потерпевший, сообщает Фонд, подал гражданский иск против Каргаполова на сумму 226,2 млн. грн.

Как писали СМИ, Алексей Каргаполов может быть связан с группой лиц – бизнесменами Анатолием Юркевичем, Сергеем Сподиным, Виктором Капустиным, Вадимом Гордиевским, Юрием Каплуном и Алексом Мардером, которые тем или иным образом фигурировали в делах о банкротстве "Укропрофбанка" и/или "Кредитпромбанка".

Кроме всего прочего Юркевич и Сподин связаны через фирму "Банкомсвязь". Ее имущество — столичное коммерческое здание в 5,8 тыс. кв. м на ул. Кирилловская, 69 (ул. Фрунзе, 69) — также по схемам, расследуемым СБУ, в 2015 году были выведены из-под ипотеки "УПБ". Впоследствии это позволило "Банкомсвязи" перевести это имущество на словацких граждан.

Виктор Капустин — экс-председатель правления "Укрэксимбанка" (2005-2010 гг.), во времена которого, как писала ЛІГА.net, банком было выдано больше всего проблемных кредитов. Фирмы Юркевича и Сподина также фигурируют по делам по проблемным кредитам "Укрэксимбанка".

В мае 2015 года, накануне ввода в УПБ временной администрации, из него было выведено большинство активов. По данным Фонда, из банка незаконно вывели 3,1 млрд. грн. На 1 января 2022 года вкладчикам "Укрпрофбанка" ФГВФЛ выплатил 645,7 млн ​​грн. Балансовая стоимость активов ПАО "УПБ" составляла 4,2 млрд грн. Однако их совокупная рыночная стоимость составила 66,5 млн грн. по сумме поступлений, полученных по итогам открытых конкурентных продаж и управления активами. По сообщению Фонда, причиной низкого уровня возврата средств стали многочисленные схемы, которые применялись в УПБ до признания неплатежеспособным.

Как писал Hubs.ua, в январе 2022 года Большая Палата Верховного суда приняла прецедентное решение о незаконном выводе в 2015 году активов из "Укрпрофбанка". Суд установил, что сделки по выводу активов (ликвидной недвижимости) из "Укрпрофбанка" через ФК "Аурум Финанс" ничтожны и вернул банку права требования на имущество, принадлежавшее МК "Стрый". Ранее Фонд признал сделки с кредитом МК "Стрый" ничтожными, так как реальных средств "Аурум Финанс" банку не переводил, операции были искусственными и не проводились через корреспондентский счет НБУ, имущество было выведено из банка за бесценок, а сам "Аурум Финанс" может быть связанным с УПБ.

В обновленном Меморандуме с МВФ Украина обязалась активизировать возврат активов обанкротившихся банков с целью уменьшения стоимости банкротства банков для украинских налогоплательщиков. И привлечь виновных к ответственности.