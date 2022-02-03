Решения ФГВФЛ и НБУ о признании Анатолия Юркевича связанным лицом "Укрпрофбанка" являются действительными, – ответ Фонда гарантирования
Продолжается уголовное расследование СБУ, одно из дел по УПБ уже в суде.
Бизнесмен Анатолий Юркевич и дочернее предприятие "Милкиленд-Украина" признаны связанными лицами/контролерами и окончательными ключевыми участниками в структуре обанкротившегося ОАО "Украинский профессиональный банк" (УПБ). Об этом говорится в ответе Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на запрос Hubs.ua.
"В апреле 2016 г. Юркевич А. И. и ДП "Милкиленд-Украина" обратились в суд с иском, в котором просили признать противоправным определение Юркевича А. И. и ДП "Милкиленд-Украина" связанными лицами/контролерами и окончательными ключевыми участниками в структуре собственности Банка и обязать Уполномоченное лицо Фонда, Фонд и НБУ изъять данные об их связанности с Банком из сведений о структуре собственности Банка и всех других отчетных данных и источников информации", — сообщила пресс-служба Фонда.
Однако Окружной административный суд г. Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали Юркевичу и "Милкиленд-Украина" в удовлетворении этого иска. Впоследствии Верховный Суд вообще закрыл производство по делу.
"Таким образом, решения Фонда и НБУ по определению Юркевича А. И. и ДП "Милкиленд-Украина" связанными лицами/контролерами и окончательными ключевыми участниками в структуре собственности ПАО "Украинский Профессиональный Банк" остаются в силе", — отметили в ФГВФЛ.
Кроме того, в ответе отмечено, что по инициативе Фонда СБУ проводит досудебное расследование №42015100000000795 по факту совершения должностными лицами "УПБ" в сговоре с должностными лицами ООО "Элит строй", ООО "Аларит", ООО "Развитие-2012", ООО "ФК "Аурум Финанс" противоправных действий, приведших к растрате активов и доведению банка до неплатежеспособности (следователь – Македонский В.П.).
Еще по одному уголовному производству о незаконном выводе активов из "Укрпрофбанка" (№2201800000000349) обвинительный акт передан в суд. Обвиняемый – Алексей Каргаполов, бывший и. о. председателя правления УПБ. Рассматривается эпизод вывода на ФК "Аурум Финанс" залогового имущества МК "Стрый". С декабря 2021 г. идет допрос свидетелей. Максимальный срок лишения свободы по обвинениям шесть лет. Недавно СМИ сообщали, что в Днепровском райсуде г. Киева, рассматривающем данное уголовное дело, адвокат Каргаполова напал на журналиста. Этот адвокат – Денис Дьяков — работает в юркомпании "Капитал", где управляющим партнером является Татьяна Козаченко (как адвокат представляла интересы Юркевича).
В свою очередь, УПБ, как потерпевший, сообщает Фонд, подал гражданский иск против Каргаполова на сумму 226,2 млн. грн.
Как писали СМИ, Алексей Каргаполов может быть связан с группой лиц – бизнесменами Анатолием Юркевичем, Сергеем Сподиным, Виктором Капустиным, Вадимом Гордиевским, Юрием Каплуном и Алексом Мардером, которые тем или иным образом фигурировали в делах о банкротстве "Укропрофбанка" и/или "Кредитпромбанка".
Кроме всего прочего Юркевич и Сподин связаны через фирму "Банкомсвязь". Ее имущество — столичное коммерческое здание в 5,8 тыс. кв. м на ул. Кирилловская, 69 (ул. Фрунзе, 69) — также по схемам, расследуемым СБУ, в 2015 году были выведены из-под ипотеки "УПБ". Впоследствии это позволило "Банкомсвязи" перевести это имущество на словацких граждан.
Виктор Капустин — экс-председатель правления "Укрэксимбанка" (2005-2010 гг.), во времена которого, как писала ЛІГА.net, банком было выдано больше всего проблемных кредитов. Фирмы Юркевича и Сподина также фигурируют по делам по проблемным кредитам "Укрэксимбанка".
В мае 2015 года, накануне ввода в УПБ временной администрации, из него было выведено большинство активов. По данным Фонда, из банка незаконно вывели 3,1 млрд. грн. На 1 января 2022 года вкладчикам "Укрпрофбанка" ФГВФЛ выплатил 645,7 млн грн. Балансовая стоимость активов ПАО "УПБ" составляла 4,2 млрд грн. Однако их совокупная рыночная стоимость составила 66,5 млн грн. по сумме поступлений, полученных по итогам открытых конкурентных продаж и управления активами. По сообщению Фонда, причиной низкого уровня возврата средств стали многочисленные схемы, которые применялись в УПБ до признания неплатежеспособным.
Как писал Hubs.ua, в январе 2022 года Большая Палата Верховного суда приняла прецедентное решение о незаконном выводе в 2015 году активов из "Укрпрофбанка". Суд установил, что сделки по выводу активов (ликвидной недвижимости) из "Укрпрофбанка" через ФК "Аурум Финанс" ничтожны и вернул банку права требования на имущество, принадлежавшее МК "Стрый". Ранее Фонд признал сделки с кредитом МК "Стрый" ничтожными, так как реальных средств "Аурум Финанс" банку не переводил, операции были искусственными и не проводились через корреспондентский счет НБУ, имущество было выведено из банка за бесценок, а сам "Аурум Финанс" может быть связанным с УПБ.
В обновленном Меморандуме с МВФ Украина обязалась активизировать возврат активов обанкротившихся банков с целью уменьшения стоимости банкротства банков для украинских налогоплательщиков. И привлечь виновных к ответственности.