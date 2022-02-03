Рішення ФГВФО та НБУ про визнання Анатолія Юркевича пов`язаною особою "Укрпрофбанку" є чинними, — відповідь Фонду гарантування

Триває кримінальне розслідування СБУ, одна зі справ по УПБ вже у суді.

Бізнесмен Анатолій Юркевич та дочірнє підприємство "Мілкіленд-Україна" визнані пов`язаними особами/контролерами та остаточними ключовими учасниками у структурі власності збанкрутілого ПАТ "Український професійний банк" (УПБ). Про це йдеться у відповіді Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на запит Hubs.ua.

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"У квітні 2016 р. Юркевич А. І. та ДП "Мілкіленд-Україна" звернулись до суду з позовом, в якому просили визнати протиправним визначення Юркевича А. І. та ДП "Мілкіленд-Україна" пов`язаними особами/контролерами та остаточними ключовими учасниками у структурі власності Банку та зобов`язати Уповноважену особу Фонду, Фонд та НБУ вилучити дані про їх пов’язаність з Банком з відомостей про структуру власності Банку та усіх інших звітних даних та джерел інформації", — повідомила прес-служба Фонду.

Однак, Окружний адміністративний суд м. Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили Юркевичу та "Мілкіленд-Україна" у задоволенні цього позову. Згодом Верховний Суд взагалі закрив провадження по справі.

"Таким чином рішення Фонду та НБУ щодо визначення Юркевича А. І. та ДП "Мілкіленд-Україна" пов`язаними особами/контролерами та остаточними ключовими учасниками у структурі власності ПАТ "Український Професійний Банк" залишаються чинними", – відзначили у ФГВФО.

Крім того, у відповіді відзначено, що за ініціативи Фонду СБУ проводить досудове розслідування №42015100000000795 за фактом вчинення посадовими особами "УПБ" за змовою з посадовими особами ТОВ "Еліт буд", ТОВ "Аларіт", ТОВ "Розвиток-2012", ТОВ "ФК Аурум Фінанс" протиправних дій, що призвели до розтрати активів та доведення банку до неплатоспроможності (слідчий – Македонський В.П.).

Ще по одному кримінальному провадженню про незаконний вивід активів з "Укрпрофбанку" (№22018000000000349) обвинувальний акт передано в суд. Обвинувачений – Олексій Каргаполов, колишній в. о. голови правління УПБ. Розглядається епізод виведення на ФК "Аурум Фінанс" заставного майна МК "Стрий". З грудня 2021 року йде допит свідків. Максимальний строк позбавлення волі за звинуваченнями шість років. Нещодавно ЗМІ повідомляли, що у Дніпровському райсуді м. Києва, який розглядує дану кримінальну справу, адвокат Каргаполова напав на журналіста. Цей адвокат – Денис Дьяков – працює в юркомпанії "Капітал", де керуючим партнером є Тетяна Козаченко (як адвокат представляла інтереси Юркевича).

У свою чергу, УПБ, як потерпілий, повідомляє Фонд, подав цивільний позов проти Каргаполова на суму 226,2 млн грн.

Як писали ЗМІ, Олексій Каргаполов може бути пов’язаний з групою осіб – бізнесменами Анатолієм Юркевичем, Сергієм Сподіним, Віктором Капустіним, Вадимом Гордієвським, Юрієм Каплуном та Алексом Мардером, які тим чи іншим чином фігурували у справах про банкрутство "Укропрофбанку" або/та "Кредитпромбанку".

Крім всього іншого Юркевич та Сподін пов’язані через фірму "Банкомзв’язок". Її майно – столичну комерційну будівлю 5,8 тис. кв. м по вул. Кирилівська, 69 (вул. Фрунзе, 69) – також за схемами, що розслідує СБУ, у 2015 році було виведено з під іпотеки УПБ. Згодом це дозволило "Банкомзв’язку" перевести це майно на словацьких громадян.

Віктор Капустін – ексголова правління "Укрексімбанку" (2005-2010 рр.), за часів якого, як писала ЛІГА.net, банком було видано найбільше проблемних кредитів. Фірми Юркевича та Сподіна також фігурують у справах по проблемним кредитам "Укрексімбанку".

У травні 2015 року, напередодні введення в УПБ тимчасової адміністрації, з нього було виведено більшість активів. За даними Фонду, з банку незаконно вивели 3,1 млрд грн. На 1 січня 2022 року вкладникам "Укрпрофбанку" ФГВФО виплатив 645,7 млн грн. Балансова вартість активів ПАТ "УПБ" складала 4,2 млрд грн. Проте, їх сукупна ринкова вартість склала 66,5 млн грн за сумою надходжень, отриманих за підсумками відкритого конкурентного продажу та управління активами. За повідомленням Фонду, причиною низького рівня повернення коштів стали численні схеми, що застосовувались в УПБ до визнання неплатоспроможним.

Як писав Hubs.ua, у січні 2022 року Велика Палата Верховного суду прийняла прецедентне рішення про незаконне виведення у 2015 році активів з "Укрпрофбанку". Суд встановив, що правочини по виведенню активів (ліквідної нерухомості) з "Укрпрофбанку" через ФК "Аурум Фінанс" є нікчемними та повернув банку права вимоги на майно, що належало МК "Стрий". Раніше Фонд визнав правочини з кредитом МК "Стрий" нікчемними, так як реальних коштів "Аурум Фінанс" банку не переказував, операції були штучними та не проводились через кореспондентський рахунок НБУ, майно було виведене з банку за безцінь, а сам "Аурум Фінанс" може бути пов’язаним з УПБ.

У оновленому Меморандумі з МВФ Україна зобов’язалась активізувати повернення активів збанкрутілих банків з метою зменшення вартості банкрутства банків для українських платників податків. Та притягнути винних до відповідальності.