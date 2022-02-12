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Экономика "Большая стройка" Владимира Зеленского: строительство дорог и обвинения в коррупции

"Большая стройка" 2022. Сколько тратят на дороги и кто хочет ввозить в страну битум без пошлины

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Фото: УНИАН | Украина производит битума меньше трети от необходимого для строительства дорог количества

Власть регулярно отчитывается об успехах в развитии инфраструктурных проектов. Тем временем в парламенте зарегистрирован законопроект об импорте битума по нулевой ставке пошлины. Фокус выяснил, что происходит с битумом и дорогами.

Президентская программа "Большая стройка" уже третий год наращивает обороты. Чиновники рассказывают о тысячах новых километров в год и отчитываются об освоенных миллиардах. Иногда, впрочем, отчитываться отказываются, как в случае с Киевской окружной дорогой, — и тогда подвергаются критике. А еще прокуратура регулярно заявляет о все новых фактах растраты средств госбюджета, связанных с инфраструктурными проектами. В 2022-ом планируется и дальше быстро строить дороги и возводить мосты. Для этого компаниям, задействованным на "Большой стройке", нужен битум. Украина его производит, но недостаточно для такой строительной активности. Поэтому нуждается в импорте материала. Фокус разбирался, что с дорогами, и кому нужны низкие пошлины на импортный битум.

Дороги в темпе: как развивается "Большая стройка"

В 2019 году в рамках "‎Большой стройки" возвели 846 км дорог государственного значения, в 2020-ом году — 4056 км, в 2021-ом — 5098 км. Расходы тоже выросли: 21,3 млрд грн в 2019 году, 83 млрд грн в 2020-м и 106 млрд грн в прошлом году, об этом отчитался министр инфраструктуры Александр Кубраков на форуме "Большая Стройка: Дороги и мосты"‎ в конце декабря. А премьер-министр Денис Шмыгаль добавил: в 2022 году на строительство и ремонт дорог планируют потратить более 140 млрд грн.

Хотя в госбюджете на нынешний год Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("‎Укравтодору"‎) причитается только 58,25 млрд грн. (в прошлом году сумма в итоге составляла 86,38 млрд грн, в позапрошлом — 45,8 млрд грн).

Дело в том, что на дороги идут деньги не только из госбюджета, но и госфонда регионального развития (ГФРР), а еще местных бюджетов. Плюс Госагентство автодорог привлекает кредитные средства под гарантии государства. Например, летом 2021 года агентство разместило еврооблигации под 6,25% на семь лет. Александр Кубраков назвал это большим достижением и пообещал продолжать такую практику.

Не обходится и без странностей. Законом № 1530-IX Верховная Рада вывела строительство кольцевой дороги вокруг Киева из-под действия закона о публичных закупках. Это означает, что тендер не будет происходить в системе Prozorro — а значит, есть риски, что это может произойти непрозрачно. Куратор "Большой стройки" в Офисе президента Кирилл Тимошенко говорил, что это — спецпроект, под который власть привлекает иностранные деньги. Он тогда не назвал имя инвестора, сославшись на подписанные документы о неразглашении.

А в начале пандемии большую часть Ковидного фонда направили на строительство дорог, что тоже вызвало скандал. Тогда власть объяснила свое решение якобы экономическими интересами – ростом ВВП: мол, гривна, вложенная в дороги, дает экономике страны, как минимум, три.

Игорь Дейсан, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE Institute, подтверждает: дорожное строительство вовлекает много других отраслей, которые поставляют продукцию — асфальт, цемент и т.д., что затрагивает многие смежные сектора экономики.

"Благодаря такому мультипликативному эффекту в 2020 году "Большая стройка" сделала вклад в ВВП в размере 2,2% (исследование KSE). Поскольку по итогам 2021 года темпы дорожного строительства не снижались, а согласно количественным показателям, даже наращивались скорее, чем рос реальный ВВП, – то вклад в ВВП прошлого года, вероятно, был не меньше", — считает Дейсан.

Впрочем, президентская инициатива – это не только новый асфальт, но и десятки скандалов, связанных с регулярным выигрышем крупнейших дорожных тендеров несколькими компаниями (среди них, в частности, "Автомагістраль-Південь", "‎Автострада", "Онур"), которые некоторыми экспертами прямо обвинялись в неком картельном сговоре. Сами компании оппонировали с аргументацией, что дороги государственного значения могут строить только большие компании с определенным количеством техники и сотрудников — и естественно, их не может быть много.

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Агия Загребельская, бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины, соучредительница "Лиги антитраста", подчеркивает: "Сегодня критерий — не количество работников, техники, заводов, а суммы денег, которые компания получила на ремонт и строительство дорог в прошлых периодах". То есть, подрядчиком строительства дорог в стране в итоге становятся те, кто больше других уже ранее освоил средств.

Загребельская считает, что факты картельного сговора в дорожном строительстве имеются.

"Укравтодор" с самого начала пытался заставить Минэкономики принять методику, по которой во всех крупных подрядах могут принимать участие только члены картеля. Из-за критики они отказались от закрепления этого в методике, но начали применять такие правила на практике. Сейчас соблюдение договоренностей между членами картеля в том числе мониторится и контролируется самой властью", — утверждает Агия Загребельская.

Дефицитный битум: сколько импорта нужно на строительство дорог

Украина производит меньше трети необходимого для строительства дорог битума, считают в "Консалтинговой группе А-95". По данным группы, за неполный минувший год рынок битума достиг 1,33 млн. тонн, в 2020 году за этот же период рынок битума составил 1,11 млн. тонн.

В Украине битум производит Кременчугский НПЗ, аналитики оценивают его долю в размере порядка 20-22% объема рынка. Есть и планы по увеличению выпуска битума с помощью запуска в стране новых производств. В ноябре 2021 года турецкая компания "Бета-Инжиниринг" сообщила о заинтересованности в строительстве завода по производству битума во Львовской области. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

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Компаниям, задействованным на "Большой стройке", нужен битум

С момента запуска программы "Большая стройка"‎ идет рост объема импорта. По данным Государственной таможенной службы, в 2019 году Украина импортировала 423,8 тыс. тонн нефтяного битума, в 2020 — 788,5 тыс. тонн, а в прошлом году — 1,074 млн. тонн.

Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", не прогнозирует увеличение объема поставок в текущем году.

"В 2020 году цены на битум вслед за нефтью очень сильно упали. Он был дешевым, его много покупали. Уже в 2021 году цена на нефть пошла вверх — и битум был уже довольно дорогим. Я думаю, что в этом году, учитывая цену на нефть $100/баррель, этот битум будет золотым. Поэтому в лучшем случае ситуация стабилизируется, а в худшем — импорт снизится"‎, — прогнозирует Сергей Куюн.

По данным Государственной таможенной службы, в 2021 году Украина завезла больше всего битума из Беларуси — 595,7 тыс. тонн или 55% импорта, на втором месте Греция с поставкой 146,5 тыс. тонн или 17%, на третьем — Польша, которая поставила 131,5 тыс. тонн или 12%. В 2020 году больше всего битума импортировали также из Белоруси (66%), Польши (17%) и Греции (5%).

Любопытная ситуация с импортом из России: с апреля 2019 года до октября 2020 года действовало эмбарго на экспорт российского битума в Украину.

"‎В 2019 году Россия сама закрыла поставки, там было эмбарго. В 2020 году они сняли эмбарго, но у нас появилась пошлина 10%, которая делает его непроходным. Поэтому и в 2020 году, и в 2021 году почти ничего не поставлялось из России", — говорит Сергей Куюн.

Данные Госстата подтверждают: доля импортного битума – небольшая. За январь-ноябрь в Украину импортировали нефтяного битума на сумму 460,7 млн. долл., а из РФ – на сумму 11,6 млн. долл. Всего в объеме поставок импортного битума РФ занимает долю 2,7% — такого битума за 11 месяцев 2021 года ввезли 27,4 тыс. тонн.

Сергей Куюн говорит, что 97% импортного битума не облагается таможенной пошлиной.

Как это работает, пояснила Вероника Мовчан, директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций: "Стандартная ставка составляет 10%. С Россией у нас зона свободной торговли (ЗСТ) не действует. Россия является членом Всемирной торговой организации (ВТО), поэтому мы торгуем с ней по ставке наибольшего содействия, она составляет 10%. У нас для всех стран, с которыми нет договора о зоне свободной торговли, ставка на импорт битума составляет 10%. Со странами из зоны свободной торговли ставка ноль или направляется к нулю".

Таможенная ставка раздора: что предлагает новый законопроект о битуме

В конце января народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк привлек внимание к регистрации в Верховной Раде законопроекта № 6562 о снижении таможенных пошлин на иностранный битум с 10% до 0%. Через неделю документ отозвали. Как выяснилось, чтобы внести новый, под номером № 7027 и с расширенным списком товаров, на которые предлагается снизить таможенную ставку до нуля — в перечне и битум, и асфальт, и битумные смеси.

В пояснительной записке авторы проекта депутаты Давид Арахамия и Даниил Гетманцев указали, что цель законопроекта — унифицировать ставки на однородные товары — битум и битумные смеси, чтобы таможенное оформление происходило быстрее и без лабораторных исследований.

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Сегодня 97% импортного битума не облагается таможенной пошлиной
Фото: УНИАН

Законопроект также предлагает Кабмину запретить импорт указанных в документе товаров из РФ. Авторы отмечают, что реализация законопроекта будет способствовать уменьшению расходов госбюджета на проведение лабораторных исследований специализированными органами Гостаможслужбы по вопросам экспертизы и исследований. "В то же время высвобождение средств субъектов хозяйствования от уменьшения размера ставки ввозной пошлины позволит увеличить объем ввозимого товара и, соответственно, приведет к увеличению размера уплаченного при импорте НДС", — говорится в пояснительной записке к законопроекту №7027.

Критик законопроекта, народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что важность поставок битума в Украину завышена: "Есть ли у нас проблема с поставкой битума? По-моему, учитывая, как хвастаются "Большим строительством", — нет". Он считает, что документ вряд ли получится провести через Верховную Раду.

"Если уж я его заметил и занялся им, то "Слугам" будет очень сложно обойти меня в этом вопросе", — говорит Железняк.

Инициатива вызывает недоумение и у представителей экспертного сообщества.

"Этот законопроект — очень странное решение. Я сегодня общался с крупными игроками рынка, никто не понимает, зачем они это делают. Потому что 97% импорта, который у нас есть, не облагается пошлиной. Ни в европейских странах, ни в Беларуси. Соответственно, вопрос — а на что вы хотите ее снять?", — задается вопросом Сергей Куюн.

Эксперт тоже заметил в проекте строки о запрете импорта из России и говорит, что не хочет верить, что идея в том, чтобы парламент поручение дал, а Кабмин не выполнил, и в результате Украина нарастила поставки битума из Российской Федерации без платы пошлины. То есть, теоретически возможна частичная реализация указанного в документе. Когда ставки на битум достигнут "0", а запрета для поставок из РФ не будет. В этом случае импорт из России может существенно вырасти.

Сергей Куюн сообщил Фокусу, что существует еще один вариант трактовки того, как изменения в законодательстве могут повлиять на ситуацию в реальности. "Сейчас пошлина не уплачивается при прямых договорах, когда украинский контрагент работает с белорусским, там есть процедура прямых договоров. Когда они снимают таможенную пошлину вообще, это может позволить вставлять между продавцом и покупателем нерезидентов. Например, какую-нибудь кипрскую оффшорку. Возможно, кто-то хочет вставить "прокладку" и заработать на этом", — рассуждает Куюн.

Фокус попросил соавтора законопроекта, главу налогового комитета Верховной Рады Данила Гетманцева прокомментировать эту теорию. "Те несколько компаний, которые занимаются поставками битума и фактически монополизировали рынок, не заинтересованы в создании конкурентных условий. А мы заинтересованы. Вообще комментировать фантазии можно только тогда, когда под ними есть хоть какая-то почва", — подытожил Гетманцев.

Он говорит, что законопроект позволит расширить перечень стран-импортеров битума, что в итоге позволит снизить стоимость этого товара и поможет диверсифицировать источники поставок.

"Из некоторых стран битум поставляется по нулевой ставке. Но определенные страны мира, например, страны Ближнего Востока, лишены возможности поставки битума в Украину в связи с тем, что для них действует повышенная ставка", — отметил Гетманцев.

Вероника Мовчан предлагает в целом посмотреть, какие страны экспортируют много битума и оценить, насколько они далеко от Украины. "Крупнейший экспортер битума в мире — это Корея (ясно, что это далеко). Второй — Сингапур, потом Канада, это тоже далеко. Четвертая по размерам экспорта битума Германия. Она в 2020 году экспортировала почти 1,8 млн тонн. Затем Ирак, Испания, Греция", — объяснила эксперт.

Размышляя о расширении географии поставок битума в Украину, Вероника Мовчан предложила рассматривать Германию, из которой сейчас поставляются "крохи", а также Испанию и Турцию.

"Насчет стран Ближнего Востока — они не являются крупными экспортерами битума. Разве что относить к этому перечню Турцию. Есть еще Ирак, но эта страна довольно далеко и довольно сложная для ведения торговли. Еще немного битума экспортируют Объединенные Арабские Эмираты — 250 тыс. тонн в 2020 году. Другие страны Ближнего Востока еще меньше", — рассказала Вероника Молчан.

К слову, о Турции. Сейчас новое Соглашение о Зоне свободной торговли Украины и Турции подразумевает будущее поэтапное снижение пошлины на поставки битума в Украину с нынешних 10% до 0% в течение шести лет. Впрочем, если парламент примет законопроект депутатов Арахамии и Гетманцева, 0% пошлины турецкие компании-поставщики битума получат уже в 2022 году.