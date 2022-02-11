Государство проинвестирует "Большую термомодернизация" на сумму 140 млрд гривен – правительство

Объем государственных инвестиций в программу "Большая термомодернизация", инициированную президентом Владимиром Зеленским, составит 140 млрд гривен. Они будут выдаваться местным властям в виде целевых кредитов под 3% годовых и не потребуют дополнительных затрат самих украинцев. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко на заседании Конгресса местных и региональных властей, прошедшем 11 февраля в Харькове.

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"Были и раньше программы по энергоэффективности, но мы доработали ее, чтобы охватить как можно больше домов. И, что самое главное: граждане не будут испытывать на себе финансовой нагрузки из-за внедрения термомодернизационных мер, а только положительный эффект в виде уменьшения платежек за отопление", — сказала министр.

Еще одним положительным эффектом для экономики станет создание дополнительных 170 000 рабочих мест, которые потребуются для реализации "Большой термомодернизации".

Всего в 2022 году, по ее данным, уменьшение счетов за отопление и улучшение жилищных условий коснется 1,5 миллиона украинцев.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что программа термомодернизации домов сделает Украину в целом более энергонезависимой.

"Я инициировал программу, цель которой уменьшить потребление импортных энергоносителей… В этом году будут осуществлены мероприятия по запуску программы повышения энергоэффективности примерно в 5000 многоэтажных домов по Украине. Относительно ожидаемого эффекта – по итогам года мы планируем снизить потребление газа на 2,5%, или 437 млн кубометров", — сказал Зеленский.

По данным заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко, в первую очередь термомодернизации в этом году подлежат дома старше 1990 года постройки.

"Будут утепляться крыши, стены, фасады, создаваться теплопункты. Экономия составит от 30 до 50%", — добавил Тимошенко.

В конце прошлого года эти цифры были подтверждены в ходе пилотного проекта в Днепре, где термомодернизация была проведена в восьми домах.

Местные власти уже подали списки объектов в своих регионах, подлежащих модернизации в первую очередь.