Держава проінвестує "Велику термомодернізацію" на суму 140 млрд гривень – уряд

Обсяг державних інвестицій у програму "Велика термомодернізація", ініційовану президентом Володимиром Зеленським, становитиме 140 млрд гривень. Вони надаватимуться місцевій владі у вигляді цільових кредитів під 3% річних і не вимагатимуть додаткових витрат самих українців. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, що пройшло 11 лютого в Харкові.

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"Були й раніше програми з енергоефективності, але ми доопрацювали її, щоб охопити якомога більше будинків. І, що найголовніше: громадяни не відчуватимуть фінансового навантаження через впровадження термомодернізаційних заходів, а лише позитивний ефект у вигляді зменшення платіжок за опалення", — сказала міністерка.

Ще одним позитивним ефектом для економіки стане створення додаткових 170 000 робочих місць, які будуть потрібні для реалізації "Великої термомодернізації".

Загалом у 2022 році, за її даними, зменшення рахунків за опалення та покращення житлових умов торкнеться 1,5 мільйона українців.

Президент Володимир Зеленський, у свою чергу, зазначив, що програма термомодернізації будинків зробить Україну взагалі більш енергонезалежною.

"Я ініціював програму, яка має на меті зменшити споживання імпортних енергоносіїв… Цього року будуть здійснені заходи щодо запуску програми підвищення енергоефективності приблизно в 5000 багатоповерхових будинків по Україні. Щодо очікуваного ефекту – за підсумками року ми плануємо знизити споживання газу на 2,5%, або 437 млн кубометрів", — сказав Зеленський.

За даними заступника керівника Офісу президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенка, першочерговій термомодернізації цього року підлягатимуть дома, старші 1990 року.

"Утеплюватимуться дахи, стіни, фасади, створюватимуться теплопункти. Економія становитиме від 30 до 50%", — додав Тимошенко.

Наприкінці минулого року ці цифри були підтверджені під час пілотного проєкту у Дніпрі, де термомодернізація була проведена у восьми будинках.

Місцева влада вже подала списки об'єктів у своїх регіонах, які підлягають модернізації в першу чергу.