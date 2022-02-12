Такого не было с 2014 года: нефть Brent резко подорожала на фоне слухов о вторжении РФ
Всего за день на фоне слухов о возможном вторжении в Украину баррель нефти подорожал с 91 до 95 долларов.
Цена на нефть марки Brent показала рекордную отметку вечером 11 февраля — впервые с 2014 года баррель черного золота продавался выше 95 долларов, о чем свидетельствуют данные Investing.
Таким образом, прайс на нефть Brent подскочил на 4%.
Подорожание произошло на фоне информации о вторжении России в Украину.
В последний раз цена Brent превышала 95 долларов в октябре 2014 года.
По прогнозу аналитиков JPMorgan, вследствие падения объемов экспорта российской нефти вдвое, например, из-за вторжения в Украину, цена Brent может достигнуть $150 за баррель.
Исторический максимум цены барреля нефти Brent в $147,50 был зафиксирован в июле 2008 года.
Как сообщалось, 26 января нефть марки Brent подорожала до 89 долларов за баррель (почти на 1 доллар по сравнению с предыдущим днем) из-за угрозы полномасштабного вторжения России в Украину и истощения запасов "черного золота" в США.
В целом же американские трейдеры прогнозируют подорожание барреля нефти до 200 долларов в течение 5 лет.