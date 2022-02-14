Финансовые убытки от мошенничества с картами растут, — данные НБУ

Точкой роста стали злоупотребления в интернете, тогда как объемы преступных операций в торговых сетях и с использованием банкоматов снизились.

В Нацбанке сообщают о росте активности финансовых мошенников. В 2021 году на каждый миллион гривен расходных операций с банковскими картами на незаконные и сомнительные транзакции пришлось 65 грн (0,0065%). В 2020 году этот показатель составил 48 грн. (0,0048%).

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Точкой роста стало онлайн-мошенничество. Объем убытков в этом сегменте с 61 грн в 2020 году увеличился до 114 грн на миллион в 2021 году. Как отмечают в Киберполиции, мошенничеством в сети интернет зачастую занимаются организованные преступные группы. Наиболее распространенные схемы — продажа несуществующих товаров, псевдо-выигрыши, присвоение денег или сбор персональных данных через фишинговые ресурсы и др.

Главным оружием мошенников в Украине и мире остается социальная инженерия. То есть, за счет манипуляций и уловок преступники вынуждают граждан добровольно перечислять им деньги или раскрывать данные своих карт. В связи с этим для повышения финансовой грамотности украинцев Нацбанк с 14 февраля 2022 года запускает второй этап информационной кампании #ШахрайГудбай. В частности, внимание будут уделять культуре поведения в виртуальном пространстве. Первая аналогичная кампания уже прошла в 2020 году.

Ранее Фокус писал, что с развитием интернет-торговли и мобильного банкинга возросла и киберпреступность в Украине. По данным Киберполиции, только за 2020 год было зарегистрировано более чем 5 тыс. преступлений, связанных с мошенническими действиями в интернете. Подробно о способах мошенничества в Сети – в статье Фокуса "Топ-5 видов финансового интернет-мошенничества в Украине: как не стать жертвой аферистов".