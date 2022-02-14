Фінансові збитки від шахрайства з картами зростають, — дані НБУ

Точкою зростання стали зловживання в інтернеті, тоді як обсяги злочинних операцій у торгових мережах і з використанням банкоматів знизилися.

У Нацбанку повідомляють про зростання активності фінансових шахраїв. У 2021 році на кожен мільйон гривень видаткових операцій з банківськими картками на незаконні та сумнівні транзакції припало 65 грн (0,0065%). У 2020 році цей показник становив 48 грн (0,0048%).

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Точкою зростання стало онлайн-шахрайство. Обсяг збитків у цьому сегменті із 61 грн у 2020 році збільшився до 114 грн на мільйон у 2021 році. Як зазначають у Кіберполіції, шахрайством у мережі інтернет найчастіше займаються організовані злочинні групи. Найбільш поширені схеми — продаж ненаявних товарів, псевдо-виграші, присвоєння грошей або збирання персональних даних через фішингові ресурси тощо.

Головною зброєю шахраїв в Україні та світі залишається соціальна інженерія. Тобто, за рахунок маніпуляцій і хитрощів злочинці змушують громадян добровільно переказувати їм гроші або розкривати дані своїх карток. У зв'язку із цим для підвищення фінансової грамотності українців Нацбанк із 14 лютого 2022 року запускає другий етап інформаційної кампанії #ШахрайГудбай. Зокрема, увагу приділятимуть культурі поведінки у віртуальному просторі. Перша аналогічна кампанія вже відбулася у 2020 році.

Раніше Фокус писав, що з розвитком інтернет-торгівлі та мобільного банкінгу зросла і кіберзлочинність в Україні. За даними Кіберполіції, лише за 2020 рік було зареєстровано понад 5 тис. злочинів, пов'язаних із шахрайськими діями в інтернеті. Докладно про способи шахрайства у мережі — у статті Фокусу "Топ-5 видів фінансового інтернет-шахрайства в Україні: як не стати жертвою аферистів".