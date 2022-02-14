Украинские порты вскоре смогут работать в штатном режиме, — бизнесмен Андрей Ставницер

По его словам, международных партнеров убеждают, что "ситуация изнутри намного лучше, чем может показаться из заголовков".

Блокада со стороны РФ не помешает судам идти в порты Украины, так как решение уже найдено. Об этом на своей странице в Фейсбук написал предприниматель, совладелец сети терминалов ТИС Андрей Ставницер.

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"Сейчас из зернового терминала Neptune в порту "Южный" обходным маршрутом прошел балкер MV Melia. Это – первое судно класса Panamax, которое успешно прошло по дополнительному коридору. В ближайшее время "Держгідрографія" выпустит официальное сообщение о том, что подтвердили глубины 15+, и порты могут работать в штатном режиме", — сообщил бизнесмен.

По его словам, сейчас владельцам и управляющим стивидорных операторов Украины часто приходится разговаривать со своими международными партнерами и убеждать их, что "ситуация изнутри намного лучше, чем может показаться из заголовков".

Напомним, Российская Федерация объявила о проведении военных учений в акватории Черного и Азовского морей с 13 до 19 февраля, что может существенно ограничить проход судов к портам страны. Как ранее сообщал Фокус, блокада Россией украинских портов может приводить к убыткам примерно $25-170 млн/день.