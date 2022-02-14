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Украинские порты вскоре смогут работать в штатном режиме, — бизнесмен Андрей Ставницер

Наталия Богута
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украинский морской порт южный
морской порт "Южный"

По его словам, международных партнеров убеждают, что "ситуация изнутри намного лучше, чем может показаться из заголовков".

Блокада со стороны РФ не помешает судам идти в порты Украины, так как решение уже найдено. Об этом на своей странице в Фейсбук написал предприниматель, совладелец сети терминалов ТИС Андрей Ставницер.

"Сейчас из зернового терминала Neptune в порту "Южный" обходным маршрутом прошел балкер MV Melia. Это – первое судно класса Panamax, которое успешно прошло по дополнительному коридору. В ближайшее время "Держгідрографія" выпустит официальное сообщение о том, что подтвердили глубины 15+, и порты могут работать в штатном режиме", — сообщил бизнесмен.

По его словам, сейчас владельцам и управляющим стивидорных операторов Украины часто приходится разговаривать со своими международными партнерами и убеждать их, что "ситуация изнутри намного лучше, чем может показаться из заголовков".

Напомним, Российская Федерация объявила о проведении военных учений в акватории Черного и Азовского морей с 13 до 19 февраля, что может существенно ограничить проход судов к портам страны. Как ранее сообщал Фокус, блокада Россией украинских портов может приводить к убыткам примерно $25-170 млн/день.