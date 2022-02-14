Українські порти невдовзі зможуть працювати в штатному режимі, — бізнесмен Андрій Ставніцер

За його словами, міжнародних партнерів переконують, що "ситуація зсередини набагато краща, ніж може здатися із заголовків".

Блокада з боку РФ не завадить суднам іти до портів України, оскільки рішення вже знайдено. Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" написав підприємець, співвласник мережі терміналів ТІС Андрій Ставніцер.

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"Зараз із зернового терміналу Neptune у порту "Південний" обхідним маршрутом пройшов балкер MV Melia. Це – перше судно класу Panamax, яке успішно пройшло додатковим коридором. Найближчим часом "Держгідрографія" випустить офіційне повідомлення про те, що підтвердили глибини 15+, і порти можуть працювати в штатному режимі", — повідомив бізнесмен.

За його словами, зараз власникам і керівникам стивідорних операторів України часто доводиться розмовляти зі своїми міжнародними партнерами та переконувати їх, що "ситуація зсередини набагато краща, ніж може здатися із заголовків".

Нагадаємо, Російська Федерація оголосила про проведення військових навчань у акваторії Чорного й Азовського морів із 13 до 19 лютого, що може суттєво обмежити прохід суден до портів країни. Як раніше повідомляв Фокус, блокада Росією українських портів може призводити до збитків приблизно $25-170 млн/день.