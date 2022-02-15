В "Нафтогазе" усомнились, что премии Коболеву были законными

Компания в ответ на жалобы Андрея Коболева о невыплате ему всех денег за труд в "Нафтогазе" заявила, что он недобросовестно получил премию за победу НАК в Стокгольском арбитраже.

Заявление экс-главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева о том, что компания не рассчиталась с ним в полном объеме, является неправдивым и вредит репутации НАК. Об этом говорится в пресс-службе "Нафтогаза".

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Более того, отмечается, что полученная Коболевым премия — двумя частями — превышает установленные правительством рамки.

Коболев получил около 600 млн гривен премии за победу над "Газпромом" в Стокгольском арбитраже. Первая часть премии — 261 млн гривен, вызывает вопросы с точки зрения закона, из-за чего рассматривается уголовное производство по поводу законности получения такой части премии экс-руководителем госкомпании.

Вторую часть премии, которую также получил Коболев, ему начислили автоматически — без согласования с новым руководством компании, так как чиновник уже был тогда досрочно отстранен от полномочий. Выплату такого бонуса ему осуществили согласно условий дополнительной трудовой сделки, под которой подписалась глава Набсовета компании Клер Споттисвуд.

"Такой необычный механизм получения г-ном Коболевым денег от национальной компании, очевидно, связан с его стремлением гарантировать себе эти выплаты. Но кроме юридических аспектов возникает много вопросов и к морально-нравственному измерению. Господин Коболев получил большую часть премии, предназначавшейся для всей команды, работавшей над Стокгольмским арбитражем, несмотря на то, что он даже не руководил этим направлением", — говорится в сообщении компании.

В НАК утверждают, что другие сотрудники, которые непосредственно отвоевали для "Нафтогаза" 5 млрд гривен от российского монополиста "Газпром", так и не получили никаких денег.

"Коболев взял себе самую большую часть премии, гарантировав выплату только для себя, и кстати, довольно экзотическим способом при поддержке Наблюдательного совета, проигнорировав вклад команды, которая работала годами днем и ночью в этом сражении", — пишут в НАК.

Компания отметила, что заявления Коболева на счет недоплат ему от госкомпании вредят ее репутации. Также "Нафтогаз" призвал экс-руководителя НАК опровергнуть свое заявление.

Напомним, НАБУ открыло производство по факту выплаты премий Андрею Коболеву. Дело возбуждено по статье 364 УК — злоупотребление служебным положением.

1 февраля сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) обыскали дом и офис бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.