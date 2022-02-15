У "Нафтогазі" засумнівалися, що премії Коболєву були законними

Компанія у відповідь на скарги Андрія Коболєва про невиплату йому всіх грошей за працю в "Нафтогазі" заявила, що він несумлінно отримав премію за перемогу НАК у Стокгольському арбітражі.

Заява ексглави правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва про те, що компанія не розрахувалася з ним у повному обсязі, є неправдивою та шкодить репутації НАК. Про це йдеться в пресслужбі "Нафтогазу".

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Ба більше, зазначається, що отримана Коболєвим премія двома частинами перевищує встановлені урядом межі.

Коболєв отримав близько 600 млн гривень премії за перемогу над "Газпромом" у Стокгольському арбітражі. Перша частина премії — 261 млн гривень, викликає питання з погляду закону, через що розглядається кримінальне провадження з приводу законності отримання такої частини премії екскерівником держкомпанії.

Другу частину премії, яку також отримав Коболєв, йому нарахували автоматично — без узгодження з новим керівництвом компанії, оскільки чиновника вже було достроково відсторонено від повноважень. Виплату такого бонусу йому здійснили згідно з умовами додаткової трудової угоди, під якою підписалася голова Наглядової ради компанії Клер Споттісвуд.

"Такий незвичайний механізм отримання паном Коболєвим грошей від національної компанії, очевидно, пов'язаний із його прагненням гарантувати собі ці виплати. Але, крім юридичних аспектів, виникає багато питань і до морального виміру. Пан Коболєв отримав більшу частину премії, що призначалася для всієї команди, яка працювала над Стокгольмським арбітражем, незважаючи на те, що він навіть не керував цим напрямком", — ідеться в повідомленні компанії.

У НАК стверджують, що інші співробітники, які безпосередньо відвоювали для "Нафтогазу" 5 млрд гривень від російського монополіста "Газпром", так і не отримали жодних грошей.

"Коболєв взяв собі найбільшу частину премії, гарантувавши виплату тільки для себе, і, до речі, досить екзотичним способом за підтримки Наглядової ради, проігнорувавши внесок команди, яка працювала роками вдень і вночі в цій битві", — пишуть у НАК.

Компанія зазначила, що заяви Коболєва щодо недоплат йому від держкомпанії шкодять її репутації. Також "Нафтогаз" закликав екскерівника НАК спростувати свою заяву.

Нагадаємо, НАБУ відкрило провадження за фактом виплати премій Андрію Коболєву. Справу порушено за статтею 364 КК — зловживання службовим становищем.

1 лютого співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) обшукали будинок і офіс колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.