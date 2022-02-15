На фоне обострения геополитической угрозы может вырасти активность мошенников, — Нацбанк

Активность мошенников в Украине растет. По данным Киберполиции, в 2021 году в суд направили 2000 уголовных производств по интернет-мошенничеству. В работе у полиции — более 6600 таких дел. Чаще всего преступники работают в организованных группах.

Мошенничество с банковскими картами украинских граждан на сегодня остается актуальной проблемой. Как отметил на брифинге в НБУ Алексей Шабан, заместитель председателя правления Национального банка Украины, на каждый миллион гривен расходных операций с банковскими картами на незаконные и сомнительные транзакции в 2021 году пришлось 65 грн, тогда как в 2020 году этот показатель составил 48 грн.

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На фоне обострения российской угрозы мошенники в стране могут активизироваться. Ведь граждане, находящиеся в ситуации стресса, могут попросту потерять бдительность. "Сейчас информационное пространство перегружено тревожной информаций. Такой ситуацией могут воспользоваться финансовые мошенники. Поэтому важно проверять источники информации и не разглашать свои персональные данные. Ведь главное оружие против мошенников – осведомленность", — обобщил Алексей Шабан.

В НБУ показали структуру потерь граждан от мошенников в разрезе типов операций: в 2021 году отметили снижение объема убытков в торговых сетях с 61 грн до 40 грн на миллион израсходованных средств и в банкоматах — с 33 грн до 29 грн на миллион. Средняя сумма мошеннических операций по сравнению с 2020 годом снизилась с 1984 грн до 1090 грн.

Андрей Поддерегин, директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ, объясняет эту тенденцию изменением форм-фактора платежных карт, а именно — замену карт с магнитной полосой на более защищенные карты с микропроцессором и токенизированные карты в персональных мобильных устройствах. В частности, доля карт с магнитной полосой за год снизилась с 47% до 23%, что стало одним из главных факторов повышения безопасности расчетов.

"Одновременно мы наблюдаем рост потерь от мошеннических операций при расчетах в интернете — в общей структуре на них приходится 74%. Это объясняется продолжением тенденции роста популярности расчетов за товары и услуги в интернете, чем и воспользовались мошенники". В этом сегменте потери увеличились с 61 грн в 2020 году до 114 грн на миллион гривен в 2021 году.

Рост онлайн-расчетов объясняется как развитием цифровых технологий, так и эпидемией коронавируса, которая вынудила людей в условиях жесткого карантина совершать покупки, не выходя из дома. Соответственно, этот сегмент и стал точкой роста для финансового мошенничества.

Жалобы на интернет-мошенников в 2021 году составили около 70% от всех обращений граждан в Киберполицию. Как отметил Евгений Дороганов, руководитель отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Департамента Киберполиции, в 2021 году удалось направить в суд более 2000 уголовных производств, касающихся интернет-мошенничества, к совершению которых были причастны 422 злоумышленника. Сегодня в работе у полиции находится еще более 6600 таких дел.

Специалисты Киберполиции сообщили, что мошенничеством в сети интернет сегодня все чаще занимаются не отдельные злоумышленники, а организованные преступные группы. Наиболее распространенные схемы — продажа несуществующих товаров на популярных интернет-площадках, псевдо-выигрыши, присвоение денег или сбор персональных данных через фишинговые ресурсы и др. Как отмечает Дороганов, злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы, имплементируют новые способы анонимизации, что усложняет работу правоохранителей.

"Есть большое количество прецедентов возврата средств гражданам, пострадавшим от действий финансовых мошенников. Но нужно понимать, что это финальный этап досудебного расследования и слушания в суде. А когда деньги не возвращают в течении нескольких недель или месяцев, граждане часто думают, что про их дело забыли", — ответил на вопрос обозревательницы Фокуса Евгений Дороганов.

По словам Дороганова, в самом лучшем случае средства удается вернуть на протяжении месяца с момента совершения мошеннической операции. Ведь много времени у правоохранителей может занять сбор достаточных доказательств, на основании которых суд впоследствии принимает решение о возврате средств пострадавшим.

Осложняет расследования Киберполиции постоянное усовершенствование методов преступников и большое количество жертв. Как отметил Дороганов, в одном криминальном производстве может быть около 500 потерпевших, в другом — один-два. Пострадавшие от действий мошенников могут жаловаться на телефонную горячую линию Киберполиции.

Чтобы повысить уровень финансовой грамотности граждан, Нацбанк совместно с Департаментом Киберполиции с 14 февраля 2022 года запускает трехмесячную социально-просветительскую кампанию #ШахрайГудбай. Первая одноименная кампания прошла в 2020 году. Однако на фоне активности мошенников это начинание не теряет актуальности.

На новом этапе в рамках кампании #ШахрайГудбай сделают акцент на безопасности онлайн-покупок, защите смартфонов и финансовых номеров телефонов и др. К инициативе уже присоединилось более 80 партнеров — банков, сетей магазинов, госорганов и др. Освежить свои знания о финансовой безопасности граждане могут на обновленном интернет-ресурсе Нацбанка — #ШахрайГудбай. В ответ на вызовы времени его дополнили новым разделом — кибербезопасность. Также сейчас идет разработка образовательных материалов по данной тематике для младшей и средней школы.