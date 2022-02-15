На тлі загострення геополітичної загрози може зрости активність шахраїв, — Нацбанк

Активність шахраїв в Україні зростає. За даними Кіберполіції, у 2021 році до суду направили 2000 кримінальних проваджень з інтернет-шахрайства. У роботі поліція має понад 6600 таких справ. Найчастіше злочинці працюють в організованих групах.

Шахрайство з банківськими картками українських громадян сьогодні залишається актуальною проблемою. Як зазначив на брифінгу в НБУ Олексій Шабан, заступник голови правління Національного банку України, на кожен мільйон гривень видаткових операцій з банківськими картками на незаконні та сумнівні транзакції у 2021 році припало 65 грн, тоді як у 2020 році цей показник становив 48 грн.

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На тлі загострення російської загрози шахраї у країні можуть активізуватись. Адже громадяни, які перебувають у ситуації стресу, можуть просто втратити пильність. "Наразі інформаційний простір перевантажений тривожною інформацією. Такою ситуацією можуть скористатися фінансові шахраї. Тому важливо перевіряти джерела інформації та не розголошувати свої персональні дані. Адже головна зброя проти шахраїв – поінформованість", — узагальнив Олексій Шабан.

У НБУ показали структуру втрат громадян від шахраїв у розрізі типів операцій: у 2021 році зафіксували зниження обсягу збитків у торгових мережах з 61 грн до 40 грн на мільйон витрачених коштів та у банкоматах — з 33 грн до 29 грн на мільйон. Середня сума шахрайських операцій, порівняно з 2020 роком, знизилася з 1984 грн до 1090 грн.

Андрій Поддєрьогін, директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ, пояснює цю тенденцію зміною форм-фактору платіжних карток, а саме заміну карток з магнітною смугою на більш захищені картки з мікропроцесором та токенізовані картки в персональних мобільних пристроях. Зокрема, частка карток з магнітною смугою за рік знизилася з 47% до 23%, що стало одним із головних факторів підвищення безпеки розрахунків.

"Одночасно ми спостерігаємо зростання втрат від шахрайських операцій при розрахунках в інтернеті — у загальній структурі на них припадає 74%. Це пояснюється продовженням тенденції зростання популярності розрахунків за товари та послуги в інтернеті, чим скористалися шахраї". У цьому сегменті втрати збільшилися з 61 грн у 2020 році до 114 грн на мільйон гривень у 2021 році.

Зростання онлайн-розрахунків пояснюється як розвитком цифрових технологій, так і епідемією коронавірусу, яка змусила людей в умовах жорсткого карантину купувати, не виходячи з дому. Відповідно, цей сегмент і став точкою зростання фінансового шахрайства.

Скарги на інтернет-шахраїв у 2021 році становили близько 70% від усіх звернень громадян до Кіберполіції. Як зазначив Євген Дороганов, керівник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем Департаменту Кіберполіції, у 2021 році вдалося направити до суду понад 2000 кримінальних проваджень, що стосуються інтернет-шахрайства, до скоєння яких були причетні 422 зловмисники. Сьогодні в роботі поліції ще понад 6600 таких справ.

Фахівці Кіберполіції повідомили, що шахрайством у мережі інтернет сьогодні все частіше займаються не окремі зловмисники, а організовані злочинні групи. Найбільш поширені схеми — продаж товарів, котрих не існує, на популярних інтернет-майданчиках, псевдо-виграші, присвоєння грошей або збирання персональних даних через фішингові ресурси та ін. Як зазначає Дороганов, зловмисники постійно вдосконалюють свої методи, імплементують нові способи анонімізації, що ускладнює роботу правоохоронців.

"Є велика кількість прецедентів повернення коштів громадянам, які постраждали від дій фінансових шахраїв. Але треба розуміти, що це фінальний етап досудового розслідування та слухання в суді. А коли гроші не повертають протягом кількох тижнів або місяців, громадяни часто думають, що про їхню справу забули", — відповів на запитання оглядачки Фокуса Євген Дороганов.

За словами Дороганова, у найкращому разі кошти вдається повернути протягом місяця з моменту здійснення шахрайської операції. Адже багато часу у правоохоронців може зайняти збирання достатніх доказів, на підставі яких суд згодом ухвалює рішення щодо повернення коштів постраждалим.

Ускладнює розслідування Кіберполіції постійне вдосконалення методів злочинців та велика кількість жертв. Як зазначив Дороганов, в одному кримінальному провадженні може бути близько 500 потерпілих, в іншому – один-два. Потерпілі від дій шахраїв можуть скаржитися на гарячу телефонну лінію Кіберполіції.

Щоб підвищити рівень фінансової грамотності громадян, Нацбанк спільно з Департаментом Кіберполіції з 14 лютого 2022 року запускає тримісячну соціально-просвітницьку кампанію ШахрайГудбай. Перша однойменна кампанія відбулася у 2020 році. Однак, на тлі активності шахраїв цей почин не втрачає актуальності.

На новому етапі в межах кампанії #ШахрайГудбай наголосять на безпеці онлайн-покупок, захисті смартфонів та фінансових номерів телефонів тощо. До ініціативи вже приєдналося понад 80 партнерів — банків, мереж магазинів, держорганів та ін. на оновленому інтернет-ресурсі Нацбанку — ШахрайГудбай. У відповідь на виклики часу його доповнили новим розділом – кібербезпека. Також наразі відбувається розробка освітніх матеріалів з цієї тематики для молодшої та середньої шкіл.