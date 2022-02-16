Зона пиратства, терроризма и войны: страховщики внесли украинские воды в "черный список"

Через море в прошлом году прошло 60% украинского экспорта. Ранее в "черный список" страховщиков попадали Сомали и Аденский пролив.

Страховая ассоциация Lloyds Market Association (Ассоциация рынка Ллойда) и International Underwriting Association (Лондонская международная ассоциация страхования), в которые входят крупные британские страховые компании, внесли украинские и российские воды Черного и Азовского морей в зону пиратства, терроризма и войны. Об этом пишет Страна.

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Ранее страховщики вносили в такой "черный список" Сомали, Аденский пролив и другие зоны пиратства и военных действий.

На страховом рынке прогнозируют, что такой шаг приведет к удорожанию страховок, что, соответственно, повлечет за собой повышение стоимости груза и транспортировки для всех судов, которые будут заходить в обозначенные воды. Также есть риски отказов в страховках и запрета владельцев кораблей (если они в лизинге) заводить их в опасную зону.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил, что морское судоходство в этом регионе и доставка коммерческих грузов теперь под угрозой.

Стоит учитывать, что по морю идут огромные объемы торговли между странами. За прошлый год через украинские порты прошло 153 млн тонн грузов, это 60% экспорта и 50% – импорта.

Предполагается, что акватории Черного и Азовского морей будут числится в зоне риска на период учений ВМФ России, которые пройдут с 13 до 19 февраля. Хотя выход вод из "черного списка" может затянуться.

Ранее ряд страховых компаний заявил украинским авиаперевозчикам о прекращении страхования взятых в лизинг самолетов из-за вероятности войны с Россией.